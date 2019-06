Kultur auf Sylt : Pfingst-Flohmarkt in Hörnum

Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr kann man auf dem "Flohmarkt unterm Hörnumer Leuchtturm" erwerben.

von shz.de

04. Juni 2019, 14:28 Uhr

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, findet in Hörnum der "Pfingst-Flohmarkt unter dem Hörnumer Leuchtturm" des Kinder-und Jugendhauses statt. Von 10 bis 18 Uhr hat der Flohmarkt, an dem größtenteils Kinderkleidung und Spielzeug verkauft wird, rum um das Haus "An der Düne 50" geöffnet.