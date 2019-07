„Petite Messe Solennelle“ in St. Severin

Kommendes Mittwochskonzert mit größter Eigenproduktion des Jahres in prominenter Besetzung

von Anja Werner

21. Juli 2019, 15:56 Uhr

Keitum | Kommenden Mittwoch, 24. Juli, ab 20.15 Uhr präsentiert Alexander Ivanov, Kantor an St. Severin und Intendant der Konzertreihe, die größte Eigenproduktion des Jahres: Aufgeführt wird Rossinis „Petite Messe Solennelle“ in großer prominenter Besetzung: Katherina Kudryawtsewa (Sopran), Dmitry Egorov (Countertenor), Kieran Carrel (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) übernehmen die Gesangsstimmen, begleitet vom Chor an St. Severin. Der südafrikanische, auf Sylt lebende Marc Spence begleitet am Flügel, Ivanov selbst leitet das Konzert. Die „Petite Messe“ solennelle ist eine Messvertonung mit Kompositionsteilen von Louis Niedermeyer. Sie gilt als das bedeutendste Werk der letzten Arbeitsphase Rossinis und als eine seiner wichtigsten geistlichen Kompositionen. Die Messe, die 1863 entstand, steht ihren äußeren Ausmaßen und auch dem Namen nach in der Tradition der Missa solemnis, einer feierlichen Messe, wurde aber vom Komponisten ironisch mit dem Attribut „petite“ bedacht. Rossini schreibt dazu in einer Widmung an den „lieben Gott“: „Hier ist sie, die arme kleine Messe. Ist es wirklich heilige Musik (musique sacrée) oder doch vermaledeite Musik (sacrée musique)? Ich bin für die Opera buffa geboren. Ein bisschen Können, ein bisschen Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies.“ Die ungewöhnliche Besetzung für Singstimmen, zwei Klaviere und Harmonium steht in der neapolitanischen Cembalo-Tradition des 18. Jahrhunderts. Karten für Messe Solennelle und auch für das Benefizkonzert des Förderkreises am Mittwoch am 31. Juli sind bei allen Vorverkaufsstellenerhältlich. Am Konzerttag ist zudem ab 19.30 Uhr noch ein Kontingent an der Abendkasse erhältlich.