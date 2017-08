Sylt Sailing Week 2017 : Perfekter Segel-Sonntag auf der Nordsee

vergrößern 1 von 3 Foto: Hannemann 1 von 3





Am Sonnabend hatte der Wind wie vorhergesagt auf 16 Knoten aus West (vier Beaufort) abgenommen und auch die Böen waren eher kein Problem. „Dennoch musste das Programm der Fleet Races unserer gesamten Flotte ändern“, teilte Jens Hannemann, Pressesprecher der Sylt Sailing Week mit. „Die Brandung machte uns einen Strich durch die Rechnung.“ Der Heraussegeln der Katamarane durch die brechenden Wellen sei ein großes Risiko für die Boote und auch für die Crews gewesen. „Wir haben dann nach mehreren Versuchen entschieden, nur Freiwillige zu zwei Regatten aufs Wasser zu schicken, die nicht zur Rangliste der Super Sail Tour zählte.“ Die Wettfahrtleitung und DLRG hatten den Kurs allerdings schon ausgelegt. Deshalb wurde neues Skippermeeting einberufen und allen Seglern die Situation erklärt. 15 Teams wollten es versuchen, einige Teams zogen es dagegen vor, an Land zu bleiben. „Die Entscheidung von uns als Veranstalter stellte sich als absolut richtig heraus. Es konnte gesegelt werden, die Cracks kamen mit den Bedingungen gut zurecht und die Sicherheit war gewährleistet.“





Wow – was für ein Tag!

von Pierre Boom

erstellt am 06.Aug.2017 | 23:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Sonne, Wind und Wellen, was will man als Hobie Segler mehr! Eine immer noch starke Brandung, aber berechenbarer als am Sonnabend erwartete die Top Teams der Hobie 16 Szene dann am Sonntag. Die Wettfahrtleitung war pünktlich und so konnte die erste von drei Wettfahrten gestartet werden. „Wir haben uns entschieden, drei Regatten am Stück zu segeln, ohne Pause“, berichtet Jens Hannemann. „Erst das letzte Rennen sollte mit dem spektakulären Beach Finish enden.“ Das Risiko, dass ein Katamaran in der Brandung kentern könnte, sei zu groß gewesen. Eine Welle auf der Nordsee von drei Meter Höhe verlangte allen alles ab. Einige Teams zogen es vor, an Land zu bleiben, eine Seglerin kam vom Wasser und war so seekrank, dass es eine halbe Stunde brauchte, bis sie ihr Lächeln wiedergefunden hatte. „Westerland hat sich wieder einmal als spektakuläres Revier gezeigt, aber auch als der Hobie Hot Spot schlechthin“, so Hannemann. Am Ende war es der perfekte Segeltag mit spektakulären Bildern, begeisterten Besuchern und dem Sieger Team Volkswagen Freizeitmobile mit den 12-fachen Europameistern Detlef Mohr und Karen Wichardt sowie Lauritz Bockelmann und Kim Liedke.