Paul Panzer kommt zurück auf die Insel

05. Dezember 2019, 16:10 Uhr

Westerland | Nach dem erfolgreichen, restlos ausverkauften Gastspiel des Comedians Paul Panzer im vergangenen Sommer in Westerland werden sich die Fans freuen, dass der Insel Sylt Tourismus-Service und der Sylter Konzertveranstalter Peter Kötting (PK Events) für das kommende Jahr eine Neuauflage planen: Am 30. Mai 2020 tritt Paul Panzer mit seinem aktuellen Live-Programm „Midlife Crisis... willkommen auf der dunklen Seite“ auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Congress Centrum Sylt in Westerland.



Tickets sind ab dem heutigen Freitag im Internet unter www.insel-ticket.de und insel-sylt.de, in der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau sowie bei den bekannten Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis von jeweils 49 Euro einschließlich aller Gebühren erhältlich.