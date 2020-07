Kirchengemeinde St. Martin zu Morsum : Pastorin Eilrich lädt jeden Montag zur Versper.

Montagabend-Gottesdienste mit Märchenerzählerin und Kirchenmusikern.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

02. Juli 2020, 18:01 Uhr

Sie gehören seit Jahren fest in den Morsumer Kirchenkalender und haben auch für nichtgläubige Menschen längst einen inselweiten Anziehungsfaktor entwickelt: die Orgelvespern in St. Martin zu Morsum.

An jedem Montagabend bis Ende September wird Kirchenmusiker Jürgen Borstelmann ab 20.15 Uhr , teilweise mit weiteren Musikerinnen wie Maike Scharffetter, an der Neuthor-Orgel zu hören sein. Dazu lädt Pastorin Christiane Eilrich zum abendlichen Gottesdienst ein, in dem sie ausgewählte Texte vorträgt.

An drei Abenden wird Linde Knoch in St. Martin zu Gast sein.

Die Sylter Märchenerzählerin, die über 200 Märchen in ihrem Repertoire hat, wird die Abende am 13. Juli, 27. Juli und 10. August zusammen mit Pastorin Eilrich gestalten.

Der Eintritt zu den Orgelvespern ist frei. Nicht nur deshalb sind die Veranstaltungen stets gut besucht. Da in diesem Jahr aber auch in Morsum aufgrund der Corona-Pandemie Schutzkonzepte umgesetzt werden, und deshalb nur eine eingeschränkte Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich ist, wird eine Anmeldung im Kirchenbüro unter 04651/890225 freundlich erbeten.