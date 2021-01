gott und die Insel : Pastorin Annette Gruenagel über einen Neuanfang

Avatar_shz von shz.de

10. Januar 2021, 12:08 Uhr

Es ist nicht wirklich überraschend, dass der Lockdown verlängert wird. Dennoch stelle ich in Gesprächen eine Frage immer wieder: Wie geht es dir? Wie kommst du mit der Situation zurecht, dass uns drei weitere Wochen ohne persönliche Kontakte bevorstehen? Ja, höre ich, man telefoniert mit der Familie und mit den Freunden, und eigentlich ist man jemand, der die Dinge positiv sieht und sich nicht unterkriegen lässt. Das erinnert mich an eine Weisheit, die bereits alte biblische Literatur wie ein Rettungsseil bereit hält: „Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.“ Dennoch klingt mir das beschwörend, als solle eine darunter liegende Dunkelheit der Sinnlosigkeit gebannt werden. Bleibe ich einen Moment länger im Gespräch, weicht das Beschwörende oft dem gegenseitigen Eingeständnis, dass man es inzwischen schwerer hat, mit diesem Leben im Lockdown zurecht zu kommen. Man hat Briefe geschrieben, man hat für sich gesorgt mit schönen Dingen, hat sorgfältiger gekocht, hat aufgeräumt, hat viele Ratschläge umgesetzt. Das mag auch geholfen haben, aber immer nur für einen kurzen Moment. Und jetzt mag man es nicht mehr hören, und auch die schönsten Wolkenbilder, das schönste Winterlicht, die herrlichste Natur, es ist alles immer noch da und immer noch überwältigend schön, aber es hält nicht lange an. Unser Sehen, unser Hören, unsere Erinnerungen bestimmen unsere Eindrücke und Gefühle. Doch erstaunlicherweise befriedigt uns das selbst da, wo etwas gelingt und sich gut anfühlt immer nur kurz.

All das nährt die Sinne, aber offensichtlich nicht den Sinn.

Die wunderbarsten Eindrücke zerfallen schnell und dann lauert darunter wieder die grauenvolle Dunkelheit der Bedeutungslosigkeit. Da mag man sich fragen, ob wir Menschen vielleicht doch nach mehr suchen als nach dem, was vor Augen liegt? Manchmal treffen wir auf Bilder, die der Suche eine Richtung weisen. Viele lieben diesen Brauch, dass die Heiligen drei Könige alle Jahre wieder den Segen in jedes Haus bringen. In ihrer Geschichte liegt eine ganz schlichte Erfahrung, die aber zum Segen werden kann. Sie neigen ihre Knie vor dem Kind und ihr Blick wird weich vor der Unendlichkeit des Lebens. Auch sie werden gesehen, sie bekommen Ansehen. Sogleich beginnt ein ungeahnter und unaussprechlicher Reichtum von Bedeutung zu quellen. Die Geburt eines Neuanfangs unter diesem Blick ist jederzeit möglich, in jedem Moment. Ein Anfang, den wir weitertragen, zu dem wir beitragen, und der uns über uns hinaus trägt. Begreifen und in Worte fassen kann man das kaum. Aber eine überquellende Dankbarkeit kann mein Herz erfüllen, für den Menschen, der ich heute sein könnte und auf dessen Beitrag zum Leben im ganz normalen Alltag es ankommt.

