Ostern auf Sylt : „Ostern ist ein sehr intensives Fest“

In Morsum bereitet sich Pastorin Christiane Eilrich auf ihr erstes Osterfest auf der Insel vor.

von Julia Nieß

31. März 2018, 05:33 Uhr

Voll besetzte Autozüge, Staus in den Straßen und lange Schlangen an den Supermarktkassen: Die Insel erlebt gerade ihren ersten Gäste-Ansturm des Jahres, denn Ostern steht vor der Tür.

Alles andere als hektisch ging es in den vergangenen Tagen im kleinen Pastorat in Morsum zu. Konzentriert saß Christiane Eilrich an ihrem Schreibtisch und bereitete die kommenden Oster-Gottesdienste vor. Es sind ihre ersten auf der Insel, denn die 52-jährige hat erst vor einem Monat die Nachfolge von Pastor Ekkehard Schulz angetreten, der nach über 20 Jahren im Inselosten zurück aufs Festland zog.

Für die Pastorin ist der morgige Sonntag ein außergewöhnlicher Termin: „Ostern ist immerhin das höchste und auch älteste Fest der Christen“, sagt sie. „Und dieses Fest jetzt zum ersten Mal auf Sylt feiern zu können, ist für mich etwas ganz besonderes.“

Foto: Deppe

Ostern sei für sie ein sehr intensives Fest, „viel intensiver als zum Beispiel Weihnachten, denn die Zeit vor Ostern fordert einfach mehr“, betont sie. Das liege an der Vorbereitungszeit, der Karwoche, beginnend mit dem Palmsonntag. „Diesen Weg in Jesu’ Spuren innerlich nachzuvollziehen – so gut man das eben kann, weil es nach über 2000 Jahren natürlich nur begrenzt möglich ist – ist unheimlich kraftvoll“, sagt sie. Da gehe es um Jesus Trennung von den Jüngern, nachdem sie viele Jahre gemeinsam unterwegs waren, er verabschiedet sich mit dem letzten Abendmahl, er wird verhaftet, kommt ins Gefängnis, wird gefoltert, gequält und getötet und die Jünger wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Sich in diese unterschiedlichen und so vielfältigen Szenerien zumindest reinzudenken, sei für die Pastorin das Besondere vor Ostern. Auch die Zeit der Ruhe sei ihr wichtig, bevor die frohe Osterbotschaft kommt: „Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden“.

„Das ist für mich das Tollste, was man überhaupt nur glauben kann“, schwärmt sie, „aber diesen Weg so mitzugehen, das strengt auch an. So wie es die Jünger sicherlich damals auch unendlich angestrengt und sie alle Kräfte gekostet hat.“

Für die evangelische Pastorin ist Ostern zum einen das höchste Fest, allerdings auch eine besonders arbeitsreiche Zeit. Das gehöre aber dazu, weiß sie. „Ich feiere Ostern, weil es mein eigenes Bedürfnis ist und ich nehme viel aus dieser Zeit mit“, sagt sie. Sie mache das natürlich auch für die Gemeinde, „es ist ja meine Arbeit, vorne zu stehen und den Gottesdienst zu leiten – aber es ist für mich auch Feier meines eigenen Glaubens.“

Wie viele Menschen zu ihren Gottesdiensten in die Morsumer Kirche St. Martin kommen werden, weiß Christiane Eilrich noch nicht. „Ich lasse das alles auf mich zukommen.“ Dennoch sei sie aufgeregt. „Das bin ich immer, das gehört dazu und ist auch gut so“, sagt sie lachend. „Ich weiß, dass eine Menge Menschen über die Feiertage auf Sylt sind – und es sind meist ja auch die hohen Feiertage, an denen mehr Menschen in die Kirche kommen als sonst.“

Christiane Eilrich glaubt, sie könne diesen wechselnden Andrang durchaus genießen – einfach, weil sie die Kirche so mag: „Ich feiere in St. Martin generell sehr gerne Gottesdienst – unabhängig davon, wie viele Besucher kommen. Die Kirche ist nicht so groß und ich fühle mich auch nicht verloren, wenn da nur 20 oder 40 Leute sitzen. Es ist immer eine innige und dichte Atmosphäre“, sagt sie. Und dann sei auch die Aufregung nicht schlimm: „Es entsteht bei mir eine gewisse Ruhe und es ist schön, sich mit dieser frohen Gelassenheit in den Dienst Gottes stellen zu können.“