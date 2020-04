Osterhase mit Mundschutz

Gelten während der Feiertage andere Corona-Regeln auf Sylt? Was ist erlaubt, was ist verboten

Avatar_shz von Wiebke Stitz

09. April 2020, 17:37 Uhr

Insel Sylt | Wegen Corona bleiben die Sylter auch über Ostern allein auf der Insel. Während die bisherigen strengen Kontaktbeschränkungen über die Ostertage von der Landesregierung in Kiel gelockert wurden, müssen die Sylter weiterhin auf Besuch verzichten. An den Inselgrenzen soll während der Feiertage verstärkt kontrolliert werden. Die Insel ist seit rund vier Wochen für Touristen gesperrt, auch Zweitwohnungsbesitzer dürfen sich hier nicht mehr aufhalten. Weil die Insel dadurch leerer ist als sonst, ist es für die Sylter einfach, die gültigen Abstandsregeln einzuhalten. Das ermöglicht neue Freizeit-Möglichkeiten. Aber was ist auf Sylt erlaubt und was ist verboten?

Keine Familienbesuche auf der Insel: Während das Land die Regeln für Besuche gelockert hat, gilt für die schleswig-holsteinischen Inseln weiterhin ein ein Betretungsverbot. Das bedeutet, Insulaner dürfen nach der neuen Osterregelung ihre Verwandten auf dem Festland besuchen – diese dürfen aber weiterhin nicht nach Sylt kommen. Einreiseverbote für Schleswig-Holsteiner in angrenzende Bundesländer wie Hamburg, Bremen oder Niedersachsen gibt es zunächst nicht. Anders sieht das in Mecklenburg-Vorpommern aus, dort gilt ein Einreiseverbot für Touristen und an den Grenzen wird kontrolliert. Leben Großeltern, Geschwister und Enkel – in getrennten Haushalten – auf der Insel, dürfen sie sich demnach über Ostern besuchen. Die Beschränkung auf zehn Personen gilt nicht, wenn im Haushalt ohnehin schon mehr als zehn Personen leben. Die Landesregierung hatte am Mittwochabend ihre Verordnung zu den Kontaktverboten und Reisebeschränkungen ergänzt und präzisiert. Demnach sind Familientreffen mit bis zu zehn Teilnehmern erlaubt, der gängige Corona-Abstand von mindestens 1,5 Metern sollte dabei möglichst gewahrt werden.

Verstärkte Kontrollen: Die Polizei wird während der Ostertage an den Bahnhöfen auf der Insel und auf dem Festland verstärkt kontrollieren sowie verstärkt Streife fahren.

Spielplätze und Sportanlagen: Sowohl Kinderspielplätze als auch Sportanlagen auf der Insel sind weiterhin gesperrt und dürfen nicht betreten werden.

Einkaufen und Essen: Die großen Sylter Supermärkte haben ihre Läden am Sonntag geschlossen, auch wenn sie laut Landesverordnung öffnen dürfen. Am Montag muss demnach allerdings geschlossen bleiben. Restaurants müssen weiter geschlossen bleiben. Zahlreiche Lokale bieten aber Lieferservices an.

Spaziergang am Strand: Ein Spaziergang in der Natur war und ist nicht verboten. Allein oder mit der Familie ist es erlaubt, sich an der frischen Luft zu bewegen. Auch Fahrradtouren und Joggingrunden können Sylter machen.

Kostenlos lesen: Bibliotheken in Schleswig-Holstein ermöglichen landesweit zunächst bis zum 31. Mai 2020 die kostenlose Nutzung der „Onleihe zwischen den Meeren“. Informationen gibt es auf der Homepage der Sylt-Bibliothek.

Tagträume sind immer möglich: Und wem es auf der Insel dann doch mal zu eng wird, begibt sich einfach in die 3Sat-Mediathek. Und bereist mit Moderator Max Moor vom Ellenbogen aus über Irland, Schottland, Norwegen bis zu den Gletschern nach Grönland. Virtuelles Reisen ist schließlich unbegrenzt möglich.