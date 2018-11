Ortseingang soll schöner werden

Rantumer Ortsbeirat beauftragt Gemeinde mit dem Entwurf für eine neue Begegnungsstätte

von shz.de

14. November 2018, 13:52 Uhr

Wer aus Richtung Westerland kommend nach Rantum fährt, entdeckt schon von weitem die große Boje westlich der Hörnumer Straße, die in ihren der friesischen Flagge nachempfundenen Farben den kleinen, grünen Zipfel am Sandwall ziert. Daneben ist aus Findlingen und Holzpfählen eine Buhne nachgestellt. Diese kleine, maritime Anlage soll in den kommenden Monaten verschönert werden, wenn es nach dem Rantumer Ortsbeirat geht.

„Die Boje ist mit den Jahren verwittert und könnte einen neuen Anstrich vertragen“, berichtete der Vorsitzende Frank Zahel auf der Ortsbeiratssitzung. „Mit einem zusätzlichen kleinen Lehmkiesweg zur Buhne und einigen Bänken als Zwischenstopp für Radfahrer könnte man dort sogar eine schöne Begegnungsstätte schaffen.“ Dieser Idee konnten auch die anderen Beiratsmitglieder viel abgewinnen: „Ein Aufsteller mit Erklärungen zur Buhnenanlage wäre schön“, ergänzte Antje Worbs, „immerhin sollen die letzten Buhnen am Strand ja bald entfernt werden.“ Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, die Gemeinde Sylt mit einem Entwurf der neuen Begegnungsstätte zu beauftragen.

Enttäuscht zeigte sich Zahel über das Schreiben eines Rantumer Zweitwohnungsbesitzers, der sich bei Bürgermeister Nikolas Häckel in nicht immer ganz gebührlichem Ton über die neue Belüftungsanlage beschwert habe, die seit einer Weile über dem Rantumer Kurhaus thront und nach Ansicht des Anrainers das Rantumer Ortsbild verschandele: „Wir haben die Maßnahme mehrfach im Ortsbeirat besprochen“, so der Vorsitzende. „Den Verfasser dieser Beschwerde habe ich dabei nicht ein einziges Mal gesehen.“ Allein aus Gründen des Brandschutzes wäre es ohne die neue Belüftungsanlage nicht möglich gewesen, den Kursaal weiterhin zu betreiben, so der Vorsitzende weiter. „Wir entscheiden hier nichts, um anderen zu schaden, und ich selbst habe mich in der Vergangenheit schon für die Zweitwohnungsbesitzer in Rantum stark gemacht. Aber wenn sie sich betroffen fühlen, sollen sie auch hier erscheinen und sich einbringen. Für die Meinungen der Bürger haben wir im Ortsbeirat immer ein offenes Ohr.“

Zum Abschluss konnte Zahel dann noch eine erfreuliche Ankündigung machen: Am Sonnabend, 8. Dezember, wird ab 14 Uhr eine Adventsfeier bei der Rantumer Feuerwache stattfinden. „Regine Boock und Gabi Boeg haben sich bereiterklärt, die Veranstaltung mit Unterstützung des Ortsbeirates zu organisieren“, freute sich der Vorsitzende. Von den kleinsten Syltern bis zu den Senioren sei jeder eingeladen, bei Grillwurst, Waffeln und Heißgetränken einen gemütlichen Nachmittag mit Kinderbasteln und Lotterie in Rantum zu verbringen.