Ortsbeiräte sind wichtiges Bindeglied

Nach Kritik aus Tinnum an Gemeinderat und Verwaltung äußern sich der Sylter Bürgermeister sowie andere Ortsbeiratsvorsitzende

von sr

07. Juli 2019, 19:20 Uhr

Sylt | Wird den Ortsbeiräten der Gemeinde Sylt die nötige Unterstützung zuteil? Diese Frage stellten zuletzt einige Mitglieder des Ortsbeirates Tinnum, die sich über fehlende Wertschätzung durch einige Gemeindevertreter und mangelnde Unterstützung aus der Verwaltung beklagten (wir berichteten).

Auch Nikolas Häckel ist auf diese Kritik aufmerksam geworden: „Die Thematik kommt seit mehr als zehn Jahren immer wieder auf“, so der Bürgermeister der seit 2009 fusionierten Großgemeinde Sylt. Er habe das Thema in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses auf die Tagesordnung gesetzt, um über die aufgekommenen Fragen zu beraten. „Diese Diskussion möchte ich abwarten, um einer politischen Meinungsbildung des Ausschusses nicht vorzugreifen“, so Nikolas Häckel auf Anfrage der Sylter Rundschau.

Die Verwaltung sei bemüht, den Anforderungen der Ortsbeiräte im Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten nachzukommen, heißt es jedoch in der Vorlage zu dem Tagesordnungspunkt. Unabhängig von den rechtlichen Rahmen wären derzeit jedoch die unterschiedlichen Sitzungsrhythmen der Ausschüsse und Ortsbeiräte problematisch. Die Folge sei oft ein großer zeitlicher Abstand zwischen den Gremiensitzungen, welcher die Entscheidungen erheblich verzögere.

Der Hauptausschuss werde deshalb um eine Entscheidung gebeten, wie in der Angelegenheit hinsichtlich Themen, Sitzungsrhythmen, Personaleinsatz, etc. weiter verfahren werden soll.

Je Ortsbeirat sei von vier Sitzungen im Kalenderjahr auszugehen, so Häckel weiter in der Beschlussvorlage. Bei sechs Ortsbeiräten wären diess 24 Sitzungen im Kalenderjahr. Zur Protokollführung und Vorbereitung der Sitzungen seien insgesamt mindestens vier Stunden einzuplanen. Somit ergebe sich ein Mindestpersonalstundeneinsatz von bisher 96 Stunden. Hinzuzufügen wären noch die Arbeitsstunden aus den Fachämtern und aus der Verwaltungsleitung.

Der Sylter Bürgermeister betont jedoch, „dass ich für eine Dienstleistungsverwaltung stehe, die im Rahmen ihrer von der Selbstverwaltung zur Verfügung gestellten personellen und zeitlichen Ressourcen Bürgerinnen und Bürger sowie Selbstverwaltung bestmöglich unterstützt.“

Dies bestätigen auch die Vorsitzenden anderer Ortsbeiräte: „Wir sind mit den Gemeindevertretern, dem Bürgermeister und den Fachausschüssen zufrieden. Auch unsere Empfehlungen werden zeitnah umgesetzt“, erklärt Stephan Bahr aus Morsum auf Nachfrage.

Ebenfalls positiv äußert sich Jürgen Steensbeck, Vorsitzender des Ortsbeirats Archsum: „Wir haben von allen Orten wohl die wenigsten Schwierigkeiten mit der Gemeinde, sind aber auch der kleinste Ort. Uns werden keine Steine in den Weg gelegt. Was wir brauchen, bekommen wir, und es ist immer ein Vertreter vom Fachausschuss mit auf unseren Sitzungen.“

Kay Abeling vom Ortsbeirat Westerland zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde, sagt jedoch: „Ich gebe aber Recht, dass einige Gemeindevertreter die Ortsbeiräte nicht wollen und sie nicht ernst nehmen.“

Gritje Stöver, die Ortsbeiratsvorsitzende der Ortsteile Keitum und Munkmarsch, hat aus der Gemeindevertretung – also von den gewählten Sylter Kommunalpolitikern – bisher keine Geringschätzung zu spüren bekommen: „Es ist eine Sache der Wertschätzung, die Ortsbeiräte bei Bedarf anzuhören und zu unterstützen, wenn es ihre Ortsteile betrifft. Diese Wertschätzung erhalten wir auch.“

Mit Blick auf die Verwaltung merkt Gritje Stöver allerdings an, „dass häufig unverhältnismäßig viele Hürden zu überwinden sind, was bei einer konstruktiven, vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht nötig wäre. Mein Wunsch ist ein gemeinsames Gespräch mit den Beteiligten, um Missstände zu lösen und zeitnah zu einer praktikablen, sachpolitischen und vor allem bürgernahen Arbeit zurückzukehren.“

Dazu haben die Beteiligten am morgigen Dienstag, 9. Juli, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Gelegenheit: Dann tagt öffentlich der Hauptausschuss und wird sich des Themas annehmen. Sicherlich wird auch Bürgervorsteher Peter Schnittgard mit dabei sein. Er rät den Vorsitzenden der Ortsbeiräte, an den Ausschüssen teilzunehmen, zeigt sich stolz auf die Transparenz in Verwaltung und Fachausschüssen und sieht die Ortsbeiräte als Bindeglied zwischen Politik und Bürger, um so die Basisdemokratie und den Dialog zu den Einwohnern auf Sylt aufrechtzuerhalten.

„Ich bin froh, dass sich die Ortsbeiräte so aktiv einbringen – die Demokratie ist nicht zuletzt darum die beste Staatsform, weil die Bürger miteinander reden“, erklärt Peter Schnittgard.