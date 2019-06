Sylter Kommunalpolitik : Ortsbeiräte auf dem Prüfstand

In den Ortsteilen der Gemeinde Sylt wächst die Kritik an der Zusammenarbeit mit den Gemeindegremien und der Verwaltung.

Sylt | Leisten die ehrenamtlichen Ortsbeiräte konstruktive Hilfe, oder sind sie doch eher ungewollter Aufwand für die Gemeindeverwaltung? Diese Frage droht einigen Beiratsmitgliedern derzeit sauer aufzustoßen. Nach der Fusion zur Gemeinde Sylt wurden die Ortsbeiräte als Bindeglied zwischen Politik und Einwohnern ins Leben gerufen – mittlerweile drohen die Beiräte ins Leere zu laufen: Ohne eigenes Budget können sie Beschlüsse nicht selbst umsetzen lassen und sind auf das Wohlwollen von Gemeindevertretung und Gemeindeverwaltung angewiesen, die den Empfehlungen folgen können, aber nicht müssen.

Bei den Mitgliedern der Ortsbeiräte sorgt dieser Umstand regelmäßig für Frust – entweder, wenn die Gemeindevertretung sich gegen eine Empfehlung ausspricht, oder wenn sie die Fachausschüsse der Gemeinde ständig auf sich aufmerksam machen müssen, um bei Entscheidungen miteinbezogen zu werden, kritisiert Markus Gieppner (Die Insulaner) aus dem Tinnumer Ortsbeirat: „Das betrifft allerdings keineswegs nur die Verwaltung – auch versuchen einige Gemeindevertreter regelmäßig, den Ortsbeiräten in wichtigen Fragen eben dieses Recht geradezu abzusprechen, um letztendlich fast zentralistisch Entscheidungen zu fällen.“ In der Vergangenheit sei beispielsweise die Eigenständigkeit der Boy-Lornsen-Schule betroffen gewesen. Auch in die Diskussionen um die Autoverladung und den Bahnübergang Königskamp fühlte sich der Tinnumer nicht ausreichend einbezogen.

„Die Ortsbeiräte sind die direkte Form der Basisdemokratie in der Gemeinde Sylt“, erklärt Tinnums Ortsbeiratsvorsitzender Raphael Ipsen. „Leider nehmen einzelne Gemeindevertreter unsere Empfehlungsbeschlüsse nicht immer ernst.“ Das deutlich schwerwiegendere Problem sei jedoch die Kommunikation mit der Gemeindeverwaltung: „Die Gemeindeordnung gibt vor, dass die Gemeindeverwaltung bei ortsbezogenen Themen die jeweiligen Ortsbeiräte informiert und einbindet. Dies ist oft nicht der Fall.“ Ein weiterer Punkt sei, dass zu vielen Ortsbeiratssitzungen keine Verwaltungsmitarbeiter aus den Fachämtern entsendet würden. „Aufkommende Rückfragen können nicht beantwortet und keine Empfehlungsbeschlüsse gefasst werden.“ Und werden doch Empfehlungen beschlossen, würden diese oft gar nicht oder zu spät in der Tagesordnung der Fachausschüsse landen. „Ein beschämender Umgang mit den Bürgern und Ortbeiräten.“