Ordnungsfreude mit Kindern

Katharina Dethleffsen, Inhaberin von Wohnfühlleben, gibt hilfreiche Tipps zum Aufräumen in Coronazeiten

02. Juni 2020, 19:10 Uhr

Die aktuelle Situation, in der die meisten viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, kann optimal genutzt werden, um die Bude mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Katharina Dethleffsen ist selbst fünffache Mutter und außerdem die Inhaberin von Wohnfühlleben. „Räume und ihre Bewohner sind meine Leidenschaft“, sagt sie. „In Hamburg und Schleswig Holstein verliebe ich meine Kunden frisch in Ihr Zuhause. Neben der räumlichen Gestaltung ist die Ordnung dabei immer ein wichtiges Element. So schaffe ich mit alltagstauglichem Praxissinn ein neues Wohnfühlleben.“ Für die Sylter Rundschau hat sich Katharina Dethleffsen nun einige Tipps überlegt: Diesmal widmet sie sich der Ordnungsfreude der Lütten.

Kindern fällt das Aufräumen in ihren Zimmern oftmals sehr schwer. Der Grund hierfür ist meist nicht die ausbleibende Lust, sondern der fehlende Überblick was zu tun ist und in welcher Reihenfolge eigentlich? Nicht jeder wird mit dem Wissen wie man aufräumt geboren – dies können Eltern aber ihren Kindern mit Freude beibringen.

Dabei können selbst erstellte Aufräumkarten hilfreich sein: Mit diesen Karten können Eltern mit ihrem Kind üben, was für Aufgaben überhaupt anstehen. „Lassen sie den Nachwuchs immer nur eine Aufgabe zur Zeit beziehungsweise nacheinander erledigen“, rät die Expertin. „Erst die Spielzeugkarte abarbeiten, dann die Wäschekarte und danach erst das Bett machen und so weiter, so behält es den Überblick, ist fokussiert und verzettelt sich nicht mit anderen Dingen.“

Fotografieren Sie die zu erledigenden Aufgaben im Kinderzimmer oder suchen sie aus dem Internet entsprechende Symbole, Grundschulkinder könnten die Aufgaben malen oder schreiben. Auf den Karten stehen also nun in Bild oder Schrift: Bücher wegräumen oder Dreckwäsche wegräumen oder Spielzeug aufräumen oder staubsaugen je nachdem welche Aufgaben vom Kind erledigt werden sollen.

Wenn die Aufräumkarten fertig sind, legen sie diese in eine schöne Schachtel oder einen Beutel, schließlich darf Hilfe zum Ordnung schaffen ja auch ruhig hübsch anzusehen sein.

Außerdem: Wer zusätzlich motivieren will, lässt sich eine Aufgabe vom Kind geben und erledigt diese selbst.