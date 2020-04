Serie “Sylter Wohnfühlleben“ : Ordnung in die Werkzeugkiste bringen

Katharina Dethleffsen gibt hilfreiche Tipps .

21. April 2020, 17:38 Uhr

Die aktuelle Situation kann optimal genutzt werden, um die Bude mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Katharina Dethleffsen (Foto), Inhaberin von Wohnfühlleben, gibt dazu hilfreiche Tipps: „Neben der räumlichen Gestaltung ist die Ordnung dabei immer ein wichtiges Element. So schaffe ich mit alltagstauglichem Praxissinn ein neues Wohnfühlleben.“ Heute geht es um die heimische Werkzeugkiste.

„Sofern Sie nicht beruflich stetig mit Werkzeug arbeiten müssen, sondern den Standard eines jeden Heimwerkers besitzen, lohnt es sich hier mal Übersicht und Ordnung reinzubringen“, empfiehlt die fünffache Mutter.

Wie oft passiert es, dass man mal eben schnell etwas ausmessen will und der Zollstock schon wieder nicht auffindbar ist?

„Sammle dein gesamtes Werkzeug an einer, wirklich einer Stelle und wirklich Alles, von überall!“ Nun geht es ans Sortieren: Schraubendreher zu Schraubendreher, Nägel, Hammer, Zollstock und Maßband , Dübel... Bevor nun alles wieder eingeräumt wird, ist es hilfreich eine kleine Kiste für den Vorratsschrank anzulegen. Der Inhalt: Ein Hammer, Zollstock, ein kleines Schraubendreher Set, eine kleine Zange, ein paar Nägel und eine Taschenlampe inklusive Batterien. „So ist das oftmals benötigte für jeden im Haushalt schnell greifbar und auffindbar!“ Den Rest kommt nicht zurück in die Werkzeugkiste, sondern in kleine Behältnisse oder größere Kartons und Boxen. „Haben sie ein aussortiertes Holzregal? Prima!“, so Katharina Dethleffsen. „Ab an die Wand damit und aus dem Altglas eine Aufbewahrung für Schrauben, Nägel und weitere Kleinteile zaubern.“ Dafür muss in den Deckel ein Loch vorgebohrt werden, das dann unter dem Regal mit einer Schraube befestigt wird. Anschließend kann das Glas befüllt und an den montierten Deckel geschraubt werden. „So sehen sie sofort was drin ist und auch, wann es sich dem Ende neigt.“ Schraubendreher und weitere größere Werkzeuge lassen sich in Boxen oder Kisten sammeln und können auf dem Regal Platz finden. Und sofern die Box nicht durchsichtig ist, beschriften von außen nicht vergessen!

