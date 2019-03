Asklepios Nordseeklinik auf Sylt : Online-Terminbuchung für Patienten

Patienten können ab sofort abseits der Bürozeiten per Smartphone oder Tablet PC Kontakt aufnehmen und Termine buchen.

von sr

05. März 2019, 08:31 Uhr

Die Asklepios Nordseeklinik Westerland bietet Ihren Patienten seit kurzem die Möglichkeit einer Online-Terminbuchung. Damit können Patienten auch abseits der Bürozeiten bequem per Smartphone oder Tablet PC Kontakt aufnehmen und Termine buchen. Innerhalb von Sekunden erhalten sie dann eine verbindliche Bestätigung und nützliche Informationen. Möglich macht dies eine Softwarelösung der Firma Samedi, die jetzt nach und nach in den Asklepios Kliniken zum Einsatz kommt. Angeboten wird die Online-Terminvergabe über die Klinik-Website für viele unserer Experten und Abteilungen.

„Mit dem neuen Online-Angebot gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung digitales Krankenhaus. Wir haben die Terminvergabe für alle Beteiligten deutlich vereinfacht. Die Bestätigung kommt sofort per E-Mail, sie ist verbindlich und außerdem können die Kliniken ihren Patienten auch gleich wichtige Informationen zur Vorbereitung für die Sprechstunde schicken“, sagt Dr. Wenning, Geschäftsführer der Nordseeklinik. Dazu zählen Hinweise, was die Patienten zum Gespräch mitbringen sollten und Informationen zur Abteilung und zu Anfahrt. Für die Patienten, die die Online-Terminvergabe nutzen gibt es keine „Warteschleifen“ am Telefon mehr. Die Mitarbeiter werden von Telefonaten und zusätzlicher Bildschirmarbeit entlastet. Zudem ist eine Einbindung der zuweisenden Praxen möglich.