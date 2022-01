Nach Rekord-Infektionen : Omikronwelle: So entwickeln sich die Coronazahlen auf Sylt jetzt

Nach dem Höchststand der Coronazahlen Anfang vergangener Woche, sanken die Zahlen langsam und stiegen zum Wochenende wieder leicht. Das ist der Stand am Dienstag, 18. Januar.

18. Januar 2022, 18:47 Uhr

Nach dem Höchststand der Coronazahlen Anfang vergangener Woche, sanken die Zahlen langsam und stiegen zum Wochenende wieder leicht. Das ist der Stand am Dienstag, 18. Januar.

Zögerliches Aufatmen auf der Insel. Nachdem die Corona-Infektionszahlen auf Sylt nach Weihnachten stark angestiegen waren, hat sich die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Inselbewohner auf einem hohem Niveau eingependelt mit leichten Schwankungen – nun sinken die Zahlen weiter.

So meldet der Kreis Nordfriesland am Dienstag, 18. Januar, 447 Fälle auf Sylt. Damit löst Südtondern mit 473 Infizierten Sylt als trauriger Spitzenreiter der Covid-Kranken im Kreisgebiet ab. Gleichzeitig weist der Kreis Nordfriesland jedoch darauf hin, dass mit Rückständen zu rechnen ist, die noch nicht in der Statistik aufgeführt werden konnten. Die tatsächliche Zahl der Infizierten auf Sylt könnte also höher sein.

Corona-Höchststand auf Sylt vor einer Woche

Noch vor einer Woche verzeichnete die Insel 480 Fälle und 617 Personen in Quarantäne – der bisherige Höchststand in der Pandemie. Danach sank die Zahl sprunghaft auf 454. Am Sonntag, 16. Januar, vermeldete das Gesundheitsamt wieder 456 Fälle, Montag, 17. Januar, waren es 465.

Der Kreis Nordfriesland teilt zudem mit, dass seit Beginn der Woche keine Quarantänezahlen mehr in der Corona-Statistik geführt werden, da PCR-Positive mittlerweile lediglich per SMS informiert werden und dazu angehalten sind, ihre engen Kontaktpersonen selbst zu kontaktieren, damit diese sich entsprechend der aktuellen Kriterien bei Bedarf in Quarantäne begeben. Nähere Infos dazu gibt es hier.

Durch die rasant steigenden Infektionszahlen rund um den Jahreswechsel entschlossen sich zahlreiche Gastronomen auf Sylt, ihre Betriebsferien vorzuziehen oder ihre Lokale aufgrund von Corona-Fällen in der Belegschaft vorsorglich zu schließen.