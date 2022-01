Corona : Omikron-Check bei Schnelltests: Das sagen Betreiber von Testzentren auf Sylt

Schlagen Schnelltests auch bei der Omikron-Variante an? Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach überprüfen lassen. Shz.de hat sich dazu bei Testcenter-Betreibern auf Sylt umgehört.

11. Januar 2022

Die Corona-Variante Omikron treibt die Inzidenz-Werte in Deutschland in diesem Winter in neue Höhen. Testen ist daher eines der Hauptgebote derzeit. Doch können die verwendeten Schnelltests Omikron zuverlässig nachweisen oder rutscht der eine oder andere Infizierte unerkannt durch die Überprüfung und verbreitet das Virus weiter?

Lauterbach geht bei Tests auf Nummer sicher

Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat kürzlich erklärt, dass es nach seiner Einschätzung in Deutschland keine Corona-Schnelltests zu kaufen gibt, die die Bezeichnung „unzuverlässig“ verdienen. Am 14. Dezember hatte das PEI eine Liste mit Antigen-Schnelltests veröffentlicht, die auf ihre Sensitivität hin untersucht worden waren.

Die Tests, die die höheren Anforderungen nicht erfüllten, würden in Deutschland nicht verkauft, weil sich Testzentren, Apotheken und Discounter an der PEI-Liste orientierten, hatte Instituts-Präsident Klaus Cichutek im ZDF gesagt. Das PEI mit Sitz in Hessen ist für die Sicherheit von bestimmten Arzneimitteln und Impfstoffen zuständig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will auf Nummer sicher gehen und will nun eine Positivliste mit Schnelltests erarbeiten lassen, die die Omikron-Variante zuverlässig anzeigen. Das Paul-Ehrlich-Institut soll diese Liste vorbereiten.

Tests auf Sylt mit hoher Wirksamkeit

Doch was sagen eigentlich die Testzentrumbetreiber auf Sylt?

„Momentan gibt es noch keine Studie, wie präzise die Antigen-Schnelltest auf die Omikron-Variante anschlagen. Dies gilt sowohl für unseren eingesetzten Test, wie auch für andere Antigen-Schnelltests, die am Markt verfügbar sind. Das Paul-Ehrlich-Institut geht aber davon aus, dass die von denen validierten Test auch alle auf Omikron anschlagen“, sagt Tobias Lagmöller, Geschäftsführer vom Betreiber Testcenter Sylt.

„Rein aus unserer praktischen Erfahrung sehe ich aber für alle auf Sylt eingesetzten Antigen-Schnelltests eine sehr hohe Wirksamkeit. Dies zeigt das momentane Aufkommen an positiven Antigen-Schnelltests, die auch fast durchweg durch den dann folgenden PCR-Test bestätigt werden. Grundsätzlich sind alle eingesetzten Test vom Bundesamt für Medizinprodukte zugelassen und auf Wirksamkeit vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft und dann bestätigt worden.“

Weiter sagt Lagmöller, er glaube, dass keine Region in Deutschland so gut im Bereich der Testinfrastruktur aufgestellt sei wie Sylt. Die Testinfrastruktur sei super, die Registrierung und der Test seien schnell und einfach durchzuführen, es gebe keine Terminvereinbarung. „Und wo häufiger getestet wird, werden natürlich auch eine größere Anzahl an positiven Fällen gefunden. Die Omikron-Variante äußert bei vielen Fällen schwache, bis gar keine Symptome. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie infiziert sind, bis Sie sich bei uns haben testen lassen.“

Tests der neuen Generation deutlich verbessert

Erik Schäfer ist Vorstand vom anderen Betreiber namens Intervivos Inseltest. Auf die shz.de-Anfrage zum Omikron-Check bei den Tests in seinen Zentren auf Sylt sagt er, „bei Intervivos haben wir seit Beginn der Testung kontinuierlich darauf geachtet, dass wir uns im Interesse unserer Kunden immer weiter in der Qualität der verwendeten Testmittel entwickeln und sind seit dem anfänglich verwendeten SafeCare-Test mittlerweile bei der vierten Generation von Testmitteln angekommen“.

Zum einen sei die „Robustheit“ wichtig, also die Kombination aus Sensitivität (also dem korrekten Anzeigen eines positiven Testergebnisses) und Spezifität (also dem korrekten Anzeigen eines negativen Ergebnisses). Zudem sei der „L.O.D.“-Wert (Limit-of-detection) zu berücksichtigen, also die Nachweisgrenze, wie hoch die Virenlast sein muss, damit der Test „anspringt“ und eine Infektion erkennt. Die Tests der neueren Generation seien hier deutlich gegenüber den anfänglichen Testmitteln verbessert worden.

„In Bezug auf Omikron haben wir bereits Ende November von unserem aktuellen Testmittelhersteller eine Nachweisbestätigung angefordert und erhalten. Diese bestätigt, dass die Omikron-Variante erkannt wird. Mittlerweile gibt eine Reihe von Studien, zum Beispiel aus Schweden und Dänemark, die den von uns verwendeten Test «ACON Flowflex» als den besten Test zur Erkennung von Omikron ausweisen.“

Der dritte Betreiber von Testzentren auf der Insel ist der Insel Sylt Tourismus Service (ISTS). Leiter der Testzentren des ISTS ist Jörg Elias.

Dieser teilt auf Anfrage mit, „wir nutzen in unseren Testzentren den Selfcare Schnelltest von Biotech. Dieser ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für die Verwendung in Testzentren zugelassen und vom Paul-Ehrlich Institut auf Wirksamkeit geprüft.“ Weiter sagt Elias, „eine 100-prozentige Gewissheit bieten Schnelltests generell nicht, aber die umfangreichen Testmöglichkeiten in den Testzentren bieten mehr Sicherheit im Alltag.“ Bei der Nachweisbarkeit der Omikron-Virusvariante der verwendeten Tests richte sich der ISTS nach den Herstellerangaben.