Oktober 1990: Salmonellen und Sylt

Ein Urlauber stirbt an einer Lebensmittelvergiftung und der Verein der Guttempler gründet einen Gesprächskreis für Angehörige von Drogenabhängigen

19. Oktober 2020, 12:00 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.



Sylt im Oktober 1990. Tragisch endete für einen Urlauber aus Herne der abendliche Besuch eines Westerländer Restaurants anlässlich seines Geburtstages: Der Mann verstarb wenig später an einer Nahrungsmittelvergiftung Nun ermittelte das Gesundheitsamt: In der Küche wurden an Shrimps wie auch an Arbeitsgeräten Salmonellen nachgewiesen. Zudem stellten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes abgelaufene Waren sicher und Verschmutzungen in der Küche fest. Die Staatsanwaltschaft Flensburg nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

„Zwei Inseln rücken zusammen“ titelte die Sylter Rundschau und berichtete in einer Zeit des Umbruchs über die Annäherung zwischen Sylt und Usedom. Bürgermeister und Gemeindevertreter der Ostseeinsel der vormaligen DDR besuchten zwei Tage lang Sylt, um sich Anregungen für den Aufbau des Fremdenverkehrs zu holen.

„Eigenverantwortlich zu denken, das ist das größte Problem unserer Bürger und verhindert den Sprung in die Selbstständigkeit als Vermieter und Unternehmer. Nur eines steht fest: Wir wollen keinen Massentourismus“, unterstrich die Delegation.

Ein Nachspiel vor der Großen Strafkammer Flensburg hatte ein dramatisches Verbrechen, das sich im Jahr zuvor in Kampen ereignete: Zwei Männer im Alter von 35 und 30 Jahren hatten die Angestellte eines Kampener Juweliers überfallen, die 26-jährige Frau vergewaltigt und ihr dann die Schlüssel zum Geschäft abgenommen. Die Beute betrug rund 650.000 Mark. Für den Prozess wurden zwölf Verhandlungstage angesetzt.

Bitte recht freundlich: „Eine Insel lächelt Sie an“ – unter diesem Motto veranstaltete der Verein der Sylter Unternehmer einen Wettbewerb, bei dem die nettesten Verkäufer und Verkäuferinnen gesucht wurden. Rund 140 Firmen beteiligten sich an dem Contest, über 15 000 Kundenbewertungen gingen ein.

Sieger wurde Klaus Greb, Mitarbeiter eines Westerländer Blumengeschäfts, der dafür mit einem einwöchigen Urlaub in Rio de Janeiro belohnt wurde. Die weiteren Gewinner unter den Top Ten: Jürgen Ahmer (Platz zwei), Ortrud Bennecke (Platz drei) sowie Manfred Degen, Steffi Ewald, Volker Henningsen, Rüdiger Mikolassek, Sylta Schmidt, Susanne Schulist und Jutta Theile (alle Platz vier).

Weitaus weniger freundlich ging das Magazin „Stern“ mit der Insel um. In einem Bericht monierte der Autor, dass die goldenen Zeiten vorbei seien und inzwischen „Massen von gewöhnlichem Volk“ das Eiland überschwemmen würden. „Selbst Teer an den Füßen, klebriger Algenschaum und tote Seehunde“ hielten die Gästescharen nicht ab, was außerdem zu einer wachsenden Verkehrsproblematik führe.

Keine Macht den Drogen: Der Sylter Verein der Guttempler, der sich bis dato vorrangig mit dem Alkoholismus auseinandersetzte, gründete einen Gesprächskreis für Angehörige von Drogenabhängigen. Am ersten Informationsabend begrüßte der Vereinsvorsitzende neben den Besuchern auch die beiden Sylter Drogenberater Antje Jessen und Heiner Jensen.

49 Sylter und Morsums Pastor hatten sich so auf die Reise in den Harz gefreut, die indes ein fatales Ende nehmen sollte: In dem Kurhotel in Altenau, in dem die Gruppe untergebracht war, brach nachts ein Feuer aus. Während sich fast alle Hotelgäste zum Teil verletzt in Sicherheit bringen konnten, starb ein 77-jähriger Keitumer in den Flammen.

Das war eine echte Herausforderung für die Handballer der SG Westerland-List: Vor 500 begeisterten Zuschauern empfingen die Lokalmatadoren in der Sporthalle des Schulzentrums die Nationalmannschaft der UdSSR. Die zeigte eindrucksvolle Spielzüge und siegte schließlich mit 51:23 Toren.

Mit der Kinokomödie „Die Supernasen“ verbuchte der Komiker Mike Krüger in einer Hauptrolle einige Jahre zuvor einen Kassenschlager – nun hatte Krüger auch bei einem Benefizturnier des Golf-Clubs Morsum die Nase vorn: Gemeinsam mit seiner Frau Birgit belegte er souverän der ersten Platz. Der Erlös des Turniers in Höhe von 4580 Mark kam dem Sylter Küstenschutz zugute.

Zu guter letzt: Der Sylter Wolfgang Winter wurde nicht nur für seine 25-jährige Zugehörigkeit zur Heizölfirma Knudsen geehrt, sondern auch für seine Fahrkünste: Mit seinem Tankwagen hatte der 52-Jährige in diesem Zeitraum auf der Insel mehr als 500 000 Kilometer unfallfrei zurückgelegt.