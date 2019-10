Ohne Zucker

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 16:39 Uhr

Während ich diese Zeilen schreibe, hämmert mein Schädel immer noch ein wenig von gestern

abend. Es war ein rauschendes Fest, zu dem das Champagnerhaus Louis Roederer eingeladen

hatte. Aber nicht in Frankreich, sondern mitten in London Downtown, direkt um die Ecke vom Piccadilly Circus wurden die Korken knallen gelassen. Anlass war die Vorstellung zweier neuer Champagner des Hauses, den 2012er-Jahrgang als Zero Dosage, heisst ohne nachträgliche Zugabe von Zucker.

Damit geht das Champagnerhaus aus Reims Wege, welche sich von denen anderer großer

Häuser deutlich unterscheiden und setzt konsequent seinen hauseigenen Stil durch. Doch

fangen wir beim Anfang an. In der Champagnerproduktion ist einer der letzten Schritte das

Degorgieren. Dabei wird die Hefe aus dem Wein genommen und man hat einen trockenen, klaren Schaumwein. Bevor man nun den pilzförmigen Champagnerkorken in die Buddel drückt, hat man die Möglichkeit, diesem trockenen Champagner Zucker zuzugeben und ihn damit gefälliger zu machen. Das wurde in den letzten Jahren besonders vom Marktführer Moët Chandon getan. Wir alle kennen vielleicht die weißen Flaschen mit sehr süßem Champagner, der

dann auf Eis in großen Gläsern getrunken wird. Ein Trend, der seit Jahren in den Strandbars

dieser Welt zelebriert wird.

In Kooperation mit dem französischen Designer Philippe Starck geht Louis Roederer jetzt in die genau andere Richtung, verzichtet komplett auf die nachträgliche Zuzuckerung und legt damit den Fokus auf Eleganz und Mineralität. Eine Stilistik, die unter Champagnerkennern schon lange

gefeiert wird. Für ein Haus wie Roederer heisst das, längere Reifezeiten einzuplanen. Die

braucht der Wein, um seine erste jugendlich ungestüme Frische zu verlieren und seine

mineralischen Noten ausspielen zu können.

Das Ergebnis sind der 2012 Brut Nature Brut als Blanc und Rosé Edition. Beide sehr gradlinig mit einer unglaublich feinen Perlage und einer lang anhaltenden Aromatik. Es sind Champagner, welche zu neuen kulinarischen Trends wie Ceviche oder japanischer Küche einen exzellenten Begleiter abgeben und auch gerne zum Hauptgang serviert werden dürfen. Auch große Gläser

machen hier Sinn. Gerade der Blanc zeigt dann ein breites Spektrum an feinen Noten, von

kühler Kreide bis bin zu saftigem Apfelkompott.

Vorgestellt wurden sie in der Royal Academy of Arts, in der wohl selten so freizügig Champagner geflossen ist. Die Franzosen wissen eben, wie man eine gute Schaumweinsause schmeisst.