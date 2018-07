Kitesurf Cup Sylt 2018 : Ohne Wind, ohne Zukunft

Windflaute bei der 16. Auflage des internationalen Kitesurf-Contests / Kooperation noch nicht verlängert

02. Juli 2018, 04:21 Uhr

Die 16. Auflage des Kitesurf Cup Sylt ist gestern bei sonnigem Wetter, aber leider ohne Wertungsläufe zu Ende gegangen. Wegen Windbedingungen, die einen offiziellen Wettkampf nicht zuließen, mussten sich die fünf national und international hochklassig besetzten Teams beim Kitesurfcup 2018 mit wenigen Läufen am Freitag morgens zwischen 6 und 11 Uhr begnügen.

„Nach 2015 hatten wir leider auch in diesem Jahr kein Glück mit dem Wind an der Sylter Küste. Das ist das Los einer Outdoor-Sportart. Es gab nur ein kurzes Zeitfenster am Freitagmorgen, in dem die Bedingungen ausreichend waren. Das war leider zu wenig, um einen regulären Wettkampf fahren zu können“, sagt Thilo Trefz, Cheforganisator des Kitesurf Cup Sylt 2018 und Geschäftsführer der Hamburger Agentur Brand Guides.

Trotz Flaute zeigten sich die zahlreichen Besucher auf der Promenade und am Brandenburger Strand dennoch begeistert vom Rahmenprogramm rund um das Thema Kitesurfen. Drachenbasteln, Wasserrutsche, Surf-Simulator, Trainer-Kite- und Stand-Up-Paddle-Sessions ließen die insgesamt sechs Veranstaltungstage wie im Fluge vergehen und sorgten bei Fans und Veranstaltern trotz allem für Vorfreude auf das kommende Jahr.

„Bei aller Vorfreude ist die Zukunft des Kitesurf Cups Sylt aber leider noch ungewiss“, erklärte Thilo Trefz in einer Pressemitteilung. „Aktuell könnte die diesjährige 16. Auflage die letzte gewesen sein“, bedauert der Veranstalter. Mit der heute zu Ende gegangenen Austragung ende der bislang noch nicht verlängerte Kooperationsvertrag mit der Gemeinde. „Unser Stand ist, dass es politischer Wille sei, auf der Promenade Westerlands künftig weniger Veranstaltungen durchzuführen“, sagte Trefz weiter.

Sollte es bei dieser Entscheidung bleiben, ging der seit 2003 auf Sylt stattfindende Kitesurf Cup Sylt – seit 2016 einziger internationaler Kitesurf-Wettkampf an der deutschen Nordseeküste – in diesem Jahr endgültig zu Ende. Nach der Statistik der Veranstalter haben seit der ersten Austragung der Veranstaltung insgesamt rund 1,5 Millionen begeisterte Zuschauer in Westerland unzählige hochklassige Wettkämpfe mit nationalen und internationalen Elite-Fahrern verfolgt und die Faszination Kitesurfen hautnah erlebt.