Sylter Bahnverkehr : „Ohne guten Grund lassen wir keinen Zug ausfallen“

Drei Fragen an den Lokführer Bernd Frahm

von shz.de

06. Juni 2018, 18:46 Uhr

Der gelernte Lokführer Bernd Frahm hat mehr als 37 Jahre Erfahrung bei der Deutschen Bahn. Inzwischen hat Frahm die Transportleitung und Leitstelle in Kiel mit Schwerpunkt Störungsmanagement inne. Gerade die Westküste beschäftigt ihn daher stark.

Vor welchen Herausforderungen steht die Leitstelle in puncto Marschbahn?

Die Strecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland (Sylt) macht derzeit rund 70 Prozent unserer täglichen Arbeit aus. Wir haben hier häufig infrastrukturelle Probleme und Schwierigkeiten mit den dort eingesetzten Loks und Wagen, wie weitläufig bekannt. Läuft auf der Marschbahnstrecke irgendetwas nicht wie geplant, fängt unsere Arbeit also erst an.

Was tun Sie bei ungeplanten Vorkommnissen genau?

Schon ein verspäteter Zug hat immense Auswirkungen. Denn alle Züge sind aufeinander abgestimmt und es entsteht schnell eine Kettenreaktion. Wir disponieren bei einer Verspätung alle Fahrzeuge auf der Strecke neu und kümmern uns unter anderem um die Korrektur von Schichtplänen, Reinigungs-, Tank- und Werkstattzeiten. Die Umplanung der Mitarbeiter ist dabei der größte Aufwand, da wir ihre Arbeits- und Pausenzeiten berücksichtigen müssen. Hier ist besonders viel Flexibilität bei den Mitarbeitern gefragt und ich muss sagen: Ohne das große Engagement des Personals führen dort viel weniger Züge.

Was auch zu unserer Arbeit gehört: Wir pflegen die aktuellen Informationen in die Systeme ein, sodass diese beispielsweise im DB Navigator und am Bahnsteig angezeigt werden. Auch das Notfallmanagement übernehmen wir und bestellen unter anderem Ersatzbusse oder leiten eine Evakuierung in die Wege.

Wonach entscheiden Sie, welcher Zug ausfällt oder eher endet?

Pünktlichkeit ist oft nur wiederherstellbar, wenn wir einen Zug ausfallen oder früher enden lassen. Das ist für die betroffenen Fahrgäste ärgerlich, aber nur so starten die darauf folgenden Verbindungen planmäßig. Wir müssen stets den ganzen Tagesablauf betrachten. Die eingleisigen Streckenabschnitte Richtung Norden erreichen wir häufig nur pünktlich, wenn ein verspäteter Zug in Elmshorn wendet. Die Pünktlichkeit in den eingleisigen Abschnitten ist besonders wichtig, damit wir diese nicht länger als vorgesehen blockieren und noch mehr Verspätungen für alle entstehen. Fest steht: Ohne guten Grund lassen wir keinen Zug ausfallen – am Ende möchten wir sicherstellen, dass die Auswirkungen für den Fahrgast möglichst minimal sind.

