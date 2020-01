Sylter Idylle : Oh, wie schön ist Januar

Nach Neujahr ist die Insel für kurze Zeit leer: Kein Trubel, geschlossene Gaststätten, aber ein paar ganz spezielle Gäste.

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 17:21 Uhr

Hörnum | Kurz vor acht Uhr. Es ist finster. In einer halben Stunde setzt die Dämmerung ein. Ganz Hörnum scheint noch zu schlafen. Der Ort im Inselsüden ist verwaist. Touristen sind in den Wochen nach Neujahr kaum da. Viele Gaststätten sind geschlossen. Sogar das Luxushotel Budersand beim Hafen ist im Winterschlaf. So richtig zum Leben erwacht Hörnum wohl erst in der Biike-Woche Mitte Februar wieder.

Katja Wutkewicz indes, eine Oberärztin aus Speyer, kommt besonders gerne im Januar nach Hörnum – zusammen mit ihren Hunden: mit den vier Dalmatinern Lui, Linus, Lenny, Lewin und dem Boxer Lenox. Speziell in dem südlichsten Inselort Hörnum, sagt die 51-jährige Medizinerin, sei im Januar „nix los“ – das liebe sie. Am Strand spazieren gehen ohne eine Menschenseele zu treffen, sich den Wind um die Nase blasen lassen, in der Ferienwohnung mitten in Hörnum Kaffee trinken, lesen – mal nichts tun müssen. „Tote Hose find’ ich super“, sagt sie und lacht.

Im Januar finde sie auf Sylt „Freiheit – Freiheit für die Seele, fürs Auge und für die Hunde.“ Für sie gäbe es „nichts Schöneres“: Über die Dünenkette gehen, links gucken, rechts gucken „und niemand ist da.“ Hat sie darüber nachgedacht, mal im Sommer nach Sylt zu kommen? „Nichts für mich“, ist die blitzschnelle Antwort. Katja Wutkewicz ist nicht die einzige Überzeugungstäterin, die im Januar besonders gerne nach Sylt kommt. Es gibt ein paar solcher Menschen, die die wenigen stillen Wochen auf der Insel besonders schätzen.

Jutta Fuchs aus Hamburg gehört zu dieser kleinen Gruppe. Die Apothekerin arbeitet regelmäßig als Springerin auf Sylt, sie vertritt Apotheker, wenn diese selbst mal Urlaub machen wollen oder wenn in der Hochsaison die Hölle los ist auf der Insel. Jutta Fuchs kennt Sylt im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter. Den Januar, sagt sie, „mag ich besonders gerne.“ Man stolpere nicht an jeder Ecke über den typischen Sylt-Touristen. Und es sei sehr gemütlich, sich „nach einer Radtour im Warmen zu verkrümeln, wenn es draußen stürmt“.

Das Sylter Wetter im Winter, sagt Katja Wutkewicz, sei „nie so schlimm wie bei uns im Süden.“ Gefühlt regne es wenig und ganz oft scheine sogar die Sonne – wie an diesem grandiosen Werktag Mitte Januar. Eben ist der Himmel aufgerissen. Die Sonne lacht von oben. Das Thermometer zeigt fast zehn Grad Celsius. Ein Tag wie gemacht für eine längere Spritztour mit dem Rad.

Kein anderer Biker ist auf dem Radweg zwischen Hörnum und nach Rantum unterwegs – und auch um das Rantumer Becken herum ist keine Menschenseele anzutreffen. Ganz anders als im Hochsommer. Wer Mitte Januar Sylt mit dem Drahtesel erkundet, kommt gut voran. Im Juli und im August herrscht auf den tollen Radwegen oft Hochbetrieb, flottes Radeln macht dann nicht wirklich Spaß. Nächster Stopp Archsum: menschenleer. Und auch Morsum hat der Urlauber gefühlt ganz für sich allein. Der Himmel ist tief blau – sieht aus wie im Sommer. Fühlt sich auch fast so an. Ein Autozug mit nur ganz wenigen Fahrzeugen an Bord rauscht vorbei.

Selbst im schmucken Keitum: tote Hose. Das Kultkaffee Nielsen hat geschlossen. „Wir machen Betriebspause“, heißt es im Schaukasten – noch bis zum 13. Februar. In Munkmarsch ruht der Hafen. Und selbst später auf dem Rückweg nach Hörnum – mitten in Westerland – ist wenig los.

Ein Stopp in der Sansibar. Die Frage nach einem Platz für „unterzuckerte Radfahrer“ beantwortet die Bedienung mit einer freundlichen Geste, was wohl sinngemäß heißen soll: freie Platzwahl. In der Sansibar! Viele freie Tische in der Kultkneipe in den Dünen bei Rantum, die sonst fast immer hoffnungslos überfüllt ist. Wir finden einen tollen Platz direkt am Fenster mit Blick in Richtung Dünenlandschaft. Oh, wie schön ist der Sylter Januar.

Katja Wutkewicz, die Frau mit den fünf Hunden, kommt übrigens Anfang November wieder nach Hörnum. Die Ferienwohung ist bereits gebucht. Im November, sagt die Ärztin aus Erfahrung, sei es im Ort nämlich fast so ruhig wie im Januar.