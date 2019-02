Offene Bühne vom Verein Sylter Bands im Kursaal³

von sr

27. Februar 2019, 14:57 Uhr

Die „Offene Bühne“ des Vereins Sylter Bands macht am kommenden Sonnabend, 2. März, Station im Wenningstedter Kursaal³ und damit in einer der technisch professionellsten Spielstätten der Insel. Wieder gibt es Musiker von der Insel und dem nahen Festland bei freiem Eintritt live zu erleben. Darüber hinaus ist die Offene Bühne natürlich immer ein beliebter Treffpunkt für Freunde guter, handgemachter Musik. Schnacken, lauschen und den Abend in entspannter Atmosphäre genießen.

Für den musikalischen Rahmen sorgen der Kinderliedermacher Sven Ablass, das Duo „Tada“ und Jörn Ingwersen mit seiner Band. Eine bunte Mischung also, die ein breites Publikum ansprechen wird.

Sven Ablass etwa, der als Erzieher und Musiktherapeut mit großer Leidenschaft Lieder für Kinder und Jugendliche schreibt. Indem er deren Denk- und Verhaltensweisen in seinen Texten aufgreift, sind seine Lieder aber genauso auch an die übrigen erwachsenen Familienmitglieder gerichtet. Er wird den Abend eröffnen, bevor dann das Duo „Tada“ der Bühne übernimmt. Hinter dem Bandnamen verbergen sich Tanja Berkhahn (Klavier) und Dana Zirk-Brandt (Gesang). Mit viel Leidenschaft und Liebe zur Musik covern sie bekannte Songs aus Pop, Musical und mehr. Den Abschluss bildet Jörn Ingwersen, der mit einigen Freunden eine Kostprobe seines am 16. Mai im Kursaal³ zu erwartenden „Jörnsson“-Projektes geben wird. „Wenn das groovende Cello den Schwarm Blockflöten vor sich her treibt und die kleine Ukulele den Gitarren auf der Nase herumtanzt, geht die Sonne über der Insel auf“, so beschreibt er selbst sein Programm. Auch wenn das Cello diesmal leider fehlen wird, sind jede Menge Spielfreude und gute Laune garantiert. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Weitere Infos unter sylter-bands.de oder auf der Facebookseite des Vereins.