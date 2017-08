ÖPNV gratis – ist das die Lösung der Sylter Verkehrsprobleme?

vergrößern 1 von 1 Foto: Grewe 1 von 1

Die zurzeit kontrovers diskutierte Freigabe des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) für die Sylturlauber beschäftigt auch den Verein Sylter Unternehmer, der sich mit dem Thema kritisch auseinander setzt. „Natürlich klingt die Freigabe zunächst einmal toll, aber wenn man die Rechnung bei Licht betrachtet, geht sie nicht auf und wird das Verkehrsproblem auf Sylt keinesfalls lösen“, so der Vorsitzende Karl Max Hellner.

Nach wie vor sei das Auto des Deutschen liebstes Kind, was nur schwerlich zu durchbrechen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Sylter Unternehmer. So verfüge die Insel zweifellos über ein sehr gutes Busverkehrsnetz, dennoch fährt kaum jemand z. B. mit dem Bus einkaufen, wenn er sein Auto dabei hat. Will man nachhaltig die Autofahrer zum Umdenken bewegen, braucht es ein effektives Gesamtkonzept, das nicht nur den ÖPNV berücksichtigt, sondern dann auch von der Nutzung des eigenen Pkw abhält. In dieser Hinsicht sind – bis auf die mögliche ÖPNV-Freigabe – keine Drängefaktoren erkennbar. Weit wichtiger ist zudem die Frage der Finanzierung einer solchen Maßnahme, die wie vorgeschlagen, über eine Subventionierung des ÖPNV durch Umlage auf die Kur- bzw. Gästekarte erfolgen soll. Dies scheint nicht nur schwer durchsetzbar, sondern auch kaum kalkulierbar und zwar weder für die Gemeinden bzw. die Politiker, die das „Leck“ stopfen müssten, noch für den ÖPNV-Betreiber.

Dabei muss bei einer signifikanten ÖPNV-Mehrnutzung von mehreren Millionen Euro ausgegangen werden. Das kann unmöglich über eine Anhebung der Kurtaxe um weitere 2 oder 3 Euro aufgefangen werden. Wie lange soll das auf den Gast umlagefähig sein und wer soll es später bezahlen, z. B. bei Gästerückgang?

Bei aller wirtschaftlicher Betrachtung dieses Themas bekennt sich der Verein zur ökologischen Verantwortung zum Schutz der Insel. E-Mobilität und Reduzierung des Plastikmülls sind daher ebenfalls wichtige Umweltthemen, denen der Verein nachgeht. In puncto Verkehrsentlastung kann die Lösung jedoch nur in einem schlüssigen Gesamtkonzept aller Inselgemeinden liegen, in dem der ÖPNV nur ein Baustein ist. Es fängt nach Ansicht von Karl Max Hellner schon damit an, dass die Basis für die Umsetzung einer solchen Idee fehlt – eine gemeinsame Kur- bzw. Gästekarte. Hier ist somit erst einmal insulare Vorarbeit zu leisten.

Chancen sieht der Vereinsvorsitzende jedoch in der weiteren Zuschneidung des ÖPNV-Angebotes auf die individuellen Gästebedürfnisse bzw. darin, diesen nachhaltiger und attraktiver zu machen (z. B. „On-Demand-Lösungen mit Kleinbussen, ein dynamischer Fahrplan, „Door-to-Door-Lösungen“ etc.). Ein nahezu autofreier Ortsteil Westerland ist mit kostenlosem ÖPNV nicht zu erreichen. Hierzu bedarf es radikaler Verkehrsbeschränkungen, d. h. Parkplätze vor Westerland und Einfahrtverbote. „Wollen wir das tatsächlich?“, fragt Karl Max Hellner.



von Julia Nieß

erstellt am 16.Aug.2017 | 05:19 Uhr