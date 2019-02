Besuch auf Sylt : Nur mal kurz die Welt retten

Die Bloggerin Louisa Dellert hält am 19. Februar auf Sylt einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Selbstliebe.

von ago

12. Februar 2019, 18:23 Uhr

Sylt | Louisa Dellert polarisiert durch ihre Inhalte seit Jahren auf der Social Media Plattfrom Instagram. Gestartet ist sie damals als Fitness- und Lifestylebloggerin – mittlerweile kennt man sie als Umweltaktivistin.

Angefangen hat alles mit ihrem Fitnessaccount „Fittrio“. Hier zeigte sich die junge Frau fast ausschließlich in Sportkleidung, trainiert und zum Teil so heruntergehungert, dass ihre Knochen hervorstanden. Tägliche Sporteinheiten gehörten zum Alltag der heute 27-Jährigen. Essen wurde zum Feind.

Doch dann änderte sich alles schlagartig: Nach tagelanger Erschöpfung und Kraftlosigkeit ging Louisa Dellert zum Arzt, der einen Herzfehler diagnostizierte. Sie hatte die Wahl: Kein Sport mehr oder eine Operation. Louisa entschied sich für die Herzklappenrekonstruktion.

Von da an gehörte Sport für Louisa noch immer zum Alltag, aber mit dem Ziel fit zu sein und nicht weil sie Gewicht verlieren wollte. Damit inspirierte sie Tausende junge Menschen. Die Followerzahl bei Instagram wuchs ständig, ihre Reichweite wurde immer größer. Gemeinsam mit ihrem Freund organisierte Louisa von nun an Sportevents für ihre Follower, lud Videos von Sporteinheiten hoch und teilte Rezepte.

2017 folgte dann der Wandel: Fitness sei nicht mehr ihr Ding, sie wolle mehr sie selbst sein, hieß es damals auf Instagram.

Von nun an ist sie Lou. Lou lacht viel, Lou isst gerne, Lou reist und ist viel in der Natur unterwegs. Lou hat ihren Platz in der Welt gefunden: Sie will die Wale retten oder am besten direkt die ganze Welt.

Sport ist nicht länger Hauptinhalt in ihrem Profil. Viel mehr liegt ihr Hauptaugenmerk auf einer gesunden Einstellung zur Umwelt und zu sich selbst.

Sie ist viel unterwegs. Sammelt Müll in Los Angeles, setzt sich für die Rettung der Delfine und Wale in Freizeitparks auf Mallorca ein und demonstriert in Berlin. Was klein anfängt, wird schnell immer größer. Durch ihre Reichweite erhalten Tausende ihre Botschaften. Louisa Dellert ist nicht zu stoppen. In Braunschweig eröffnete sie im vergangenen Jahr ihren eigenen Laden „Nature Lou“, in dem es ausschließlich nachhaltig produzierte Produkte gibt.

In ihrem Buch „Mein Herz schlägt grün“ erklärt sie außerdem wie Nachhaltigkeit einfach im Alltag umzusetzen ist und wie wichtig es ist, dass wir uns unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst werden: „Wir haben zwei Zuhause: die Erde und unseren Körper. In beiden sollten wir uns wohlfühlen. Wir können nicht dauerhaft gesund bleiben, wenn wir einem oder beiden Heimen immer wieder Schaden zufügen“.





Am 19. Februar um 19 Uhr hält Louisa Dellert einen Vortrag im Seminarraum der Alten Post in Westerland.