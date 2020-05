Nummer 200

Avatar_shz von shz.de

22. Mai 2020, 16:54 Uhr

Was Ihr gerade lest, ist meine zweihundertste Kolumne hier in der Sylter Rundschau. Also fast vier Jahre lang durfte ich mich über Weine, Winzer, Trinker und die Kultur dahinter auslassen.

Und an dieser Stelle möchte ich mich für die Zusammenarbeit mit der Redaktion bedanken, und für die Geduld, wenn mein Text mal wieder fünf Minuten vor der Dead Line eingereicht wird.

Außerdem möchte ich mich bei Euch bedanken. Viele kommen auf mich zu, wenn sie mich auf

Sylt sehen. Erzählen mir, was ihnen gefällt, stellen noch weitere Fragen oder teilen mir mit, dass Euch die Storys zum Vino gefallen. Das tut gut und motiviert immer wieder neu.

Bei diesen Interaktionen fallen auch immer wieder die gleichen Fragen, die ich heute einmal hier beantworten werde, sozusagen ganz offiziell.

1. Wie bist Du zum Wein gekommen?

Ich habe ganz normal Abitur und BWL-Studium hinter mich gebracht und wie viele Schüler und Studenten nebenher in der Gastronomie gearbeitet. Erst an der Bar, dann auch im Service. Dabei ist meine Liebe zum Wein immer größer geworden, so dass ich irgendwann meinen Sommelierschein gemacht habe.

2. Warst Du mal in der Sansibar angestellt?

Ja, meine letzte Arbeitnehmerstelle vor meiner Selbständigkeit war als Sommelier in der Sansibar.

3. Was sind Deine Lieblingsweine?

Mineralischer Riesling und trockener Champagner sind bei

mir recht weit vorne. Weine des Burgund trinke ich auch sehr gerne. Momentan experimentiere ich auch viel mit Naturweinen und PetNats (eine Schaumweinform).

4. Welchen einen Tipp kannst Du Weintrinkern geben?

Nicht zu viel drüber nachdenken und verkomplizieren, eher größere Gläser nehmen und auch mal einen Euro mehr in Deinen Wein investieren. Okay, das sind drei Tipps, aber alle wichtig, meiner Meinung nach.

5. Wie verdienst Du überhaupt Geld als Sommelier, wenn Du nicht in einem Restaurant arbeitest?

Ich werde gebucht, um als Moderator Weinproben zu leiten, für Events Wein- und Champagner-Konzepte zu kreieren, Service-Teams zu coachen und arbeite als Berater von Restaurants und Hotels. Außerdem habe ich eine Firma, die Weinhandel betreibt und eine Weinbar in Düsseldorf besitzt. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und hier auf Sylt bietet meine Firma Weinproben und ähnliche kulinarische Events an.

6. Trinkst Du jeden Tag Wein? Nein, das wäre ja katastrophal. Ihr geht ja Eurem Job auch nicht

immer nach.

7. Was hältst Du von Weinen aus dem Discounter?

Nichts. Daran ist alles verkehrt. Wer Weine für zum Beispiel 2,99 Euro trinkt, tut damit weder sich noch der Weinwelt einen Gefallen.

So, damit wären die Hauptfragen beantwortet und ab nächster Woche geht es wieder los mit Fragen zum Wein direkt. Bis dahin habt eine gute Zeit und danke für das treue Lesen meiner Zeilen.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent und steht für Proben und Events bereit: nl@nilslackner.com, Tel. 0152-28759836