Notizen aus der Natur: Worauf die Fliege wartet

Matthias Jacobsen erklärt Pflanzen und Tiere, an denen man achtlos vorbei läuft oder die in geschützten Gebieten leben

Insel Sylt | Zum Arteninventar der Sylter Geestheide gehört auch der Teufelsabbiss. Eine seltene Pflanze, die dem Naturschutz in Schleswig-Holstein wichtig ist, um den von ihr lebenden und hier bis vor kurzem ausgestorbenen Scheckenfalter wieder erfolgreich anzusiedeln. Ihr ungewöhnliche Name nimmt Bezug auf die Wurzel, die im Herbst von unten her abfault und lässt völlig außer Acht, wie schön die Blüten sind. In diesen Wochen ist nun seine Blütezeit und so lassen sich hier noch mit Schmetterlingen, Bienen, Hummeln und Fliegen die letzten Bestäuber antreffen.

Am wichtigsten ist dem Teufelsabbiss die Sumpfschwebfliege, eine der größten Schwebfliegen, die an ihren markanten hellen Streifen erkennbar ist. Sie ist nicht am Nektar interessiert, sondern frisst nur seine Pollen und bestäubt ehrenamtlich. Dass es überhaupt so viele Blütenpflanzen gibt, die zum Teil auf ganz spezielle Bestäuber angewiesen sind, liegt daran, dass in der Kreidezeit plötzlich Käfer auf die Idee kamen, die Pollen der damals vom Wind bestäubten Pflanzen zu fressen. Sex war für Pflanzen schon immer problematisch, weil sie festgewachsen sind. Die Pollen dem Wind anzuvertrauen war zunächst das Mittel der Wahl, erforderte jedoch eine aufwendige Massenproduktion an Blütenstaub, von dem 99,9 Prozent einfach verloren gingen. Dass damals Insekten die zu der Zeit nur braune und grüne Botanik nach Pollen absuchten, brachte die Pflanzen dazu, deutlicher auf sich aufmerksam zu machen. Denn die am Tier haftenden Pollen gelangten ohne große Verluste direkt zur nächsten Pflanze.

So begann die längste Marketingkampagne der Geschichte damit, dass zunächst Magnolien und Seerosen gut sichtbare Blütenblätter entwickelten. Und immer mehr Pflanzen konkurrierten schließlich mit Farben, Duft, Nektar und Blütenbau um die Aufmerksamkeit der Insekten, wobei sich auch diese weiter spezialisierten. Das Markenzeichen des Teufelsabbisses ist nun sein spätes Blühen in der Nebensaison der Bestäubung, in der aber noch viele Sumpfschwebfliegen auf der Suche nach Pollenfutter unterwegs sind.

Weil die Fliege so groß ist, nimmt sie ihre Nahrung nur von großen Blüten, die es jetzt kaum noch gibt, bis auf diese kräftigen, blauen Blütenstände mit ihren etwa 80 Einzelblüten. Der Teufelsabbiss drosselt mit dieser Fliegenbestäubung seine Nektarproduktion und die Fliege kann im Herbst noch für Nachwuchs sorgen, gut für beide.