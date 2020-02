Norddörfer Schüler stopfen Biike-Puppe

Avatar_shz von ago

20. Februar 2020, 12:35 Uhr

Wenningstedt/Kampen | Die Viertklässler der Norddörfer Schule haben die Biike-Puppe für die Norddörfer Biike in der Schule gestopft, gestaltet und zusammengesteckt. „Die Kinder haben sich wieder richtig Mühe gegeben und wir hatten ganz viel Spaß“, freut sich Klassenlehrerin Sabine Hansen. Gemeinsam mit dem Bauernhof-Kindergarten wurde die Puppe gestern zur Biike gebracht. „Wir sprechen in jedem Jahr über die Bedeutung und den Brauchtum der Biike, so dass alle Kinder um unser friesisches Nationalfest bestens Bescheid wissen“, erklärt Sabine Hansen. Heute Abend dann werden alle gespannt darauf warten, bis die Flammen die Puppe hoch über der Biike erreichen.