Sylter Vereinsleben : Noch Plätze für Jugendfreizeit von Tinnum 66

Vom 7. bis zum 14. Juli 2019 geht es in die Jugendherberge Torfhaus im Harz.

von sr

04. Juni 2019, 09:50 Uhr

Tinnum | Auch in diesem Jahr veranstaltet der TSV Tinnum 66 wieder seine schon traditionelle Jugendfahrt in den Sommerferien, für die kurzfristig noch einige Plätze frei geworden sind. Mit Sicherheit ist dies auch für Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglied bei Tinnum 66 sind, ein wunderbares Erlebnis. Also nicht lange zögern, sondern schnell noch anmelden. Vom 7. bis zum 14. Juli 2019 geht es in die Jugendherberge Torfhaus im schönen Harz.

Das Organisationsteam um Jugendwart Soni Schmidt und den 1. Vereinsvorsitzenden Reiner Gutsche hat wieder ein tolles Programm zusammengestellt, dass mit Sicherheit alle Teilnehmer zwischen 7 und 16 Jahren ansprechen wird. Zusammen mit Carmen Gutsche bilden diese drei auch das Betreuerteam.

Geplant sind neben dem schon obligatorischen Minigolfturnier so tolle Events wie Badeausflug, Disco, Zugfahrt mit der Brockenbahn, sowie Besuch von Bergwerk und Tropfsteinhöhle. Der Spaß kommt also nicht zu kurz.