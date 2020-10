22-Jährige auf Sylt vermisst : Noch immer keine Spur von Ksenja

Auch fast vier Wochen nach ihrem Verschwinden auf Sylt weiß die Polizei nicht, wo die 22-Jährige ist.

Avatar_shz von Lea Sarah Pischel

28. Oktober 2020, 11:12 Uhr

List | Auch fast vier Wochen nach Ksenja Bajkalovs Verschwinden auf Sylt bleiben die Umstände rätselhaft. Es gibt bisher keine weiterführenden Hinweise zu der 22-Jährigen, sagte ein Sprecher der Sylter Kriminalpolizei am Mittwoch. Die Vermisste war am Freitag, 2. Oktober, zum letzten Mal auf in ihrer Personalwohnung in der Straße Am Hermanns-Hain in List gesehen worden.

Weiterlesen: Mantel von Ksenja Bajkalov am Fähranleger gefunden

Sie war einen Tag nach ihrem ersten Arbeitstag im „Arosa“-Hotel in List verschwunden. Seitdem ist ihr Handy aus. Ursprünglich stammt sie aus Hachenburg in Rheinland-Pfalz.

Weiterlesen: Ksenjas Familie kann weder schlafen noch essen

Wer hat Ksenja Bajkalov gesehen?

Die Vermisste ist schlank, rund 1,76 Meter groß und hat kurzes, hellblondes Haar. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Polizei Sylt unter 04651-70470 oder den Polizeiruf 110.