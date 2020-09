Sylter Sommelier Berichtet : Nils Lackner über einen besonderen Champagner

Champagner zur Zigarre? Nils Lackner schreibt in seiner Kolumne diesmal über den EmpyreumatiC 2014 Grand Cru.

25. September 2020, 17:36 Uhr

Am Dienstag durfte ich eine virtuelle Probe moderieren, einen Produkt-Launch einer Champagnermarke, welche als eines ihrer Topprodukte einen sehr spannenden Schaumwein auf den Markt bringt. Das 1893 gegründete Traditionshaus Collery war lange weg vom Markt und hat seine Weinberge zwar bewirtschaftet, die Trauben aber an so namhafte Produzenten wie Taittinger verkauft. Jetzt, unter neuem Management, hat man sich entschlossen, wieder eigenen Champagner herzustellen. Wie ein Phönix aus der Asche erstrahlt Collery wieder am Markt und hat ein spannendes Sortiment, welches als Spitze den EmpyreumatiC 2014 Grand Cru präsentiert.

Warum der so spannend ist? Weil es ein Champagner ist, der als Begleiter zur Zigarre

entwickelt wurde. Zwei Bereiche, die von ihrem Lifestyle zwar recht sinnvoll zusammenpassen, man aber dennoch eher nicht so sehr erwartet. Denkt man bei Zigarre nicht erstmal an Whiskey, Rum oder Portwein? Wie also hat Collery es geschafft, einen passenden Schampus zu kreieren? Und das haben sie.

Als empyreumatische Aromen werden solche bezeichnet, welche durch Verbrennen und/

oder Röstung entstehen. Also Rauch, Karamell, Kaffee, Tabak und ähnliches. Bei der Zigarre sind sie selbstverständlich aus erster Hand vorhanden, während sie in Weinen eher auf indirektem Weg entstehen. Man kennt sie meist aus kräftigen Rotweinen, aber auch aus breiten Chardonnays. Holzfass ist immer im Spiel, denn dieses wird geröstet, was genau diese Aromen kreiert. Während man beim Rotwein klotzen kann, ist es beim Champagner ein Drahtseilakt, die rauchig-röstigen Noten einzufangen. Zu viel, und er ist einfach nicht als hochwertiger Schaumwein zu erkennen. Der Trick liegt in einer Cuvée aus Weinen, welche in Fässern verschiedener Küfer reifen. Darunter auch eines der weltberühmten Fassbinderei Stockinger, einerder besten weltweit. Dazu französische Fässer, in welchen vorher unter anderem Sauternes reiften. Diese Mischung verleiht dem EmpyreumatiC viel Finesse und Eleganz.

Da Collery sich nicht nur auf Röstaromen verlassen konnte, suchte man auch nach Komplementär-Aromen. Und fand sie in den Grand Cru Weinen aus Bouzy, einer Fläche in der Champagne, welche für ihre opulenten und würzigen Pinot Noirs bekannt ist. Natürlich war auch hier wieder Balance angesagt, es sollte ja Champagner werden und nicht Burgunder. Ist aber gelungen, so dass man nun neben leicht rotbeerigen Noten auch Nuancen von Bergamotte-Birne und Orangenschalen entdeckt. Mit über fünf Jahren Hefelager hat man ihm dann noch eine schöne Cremigkeit verliehen mit einem Hauch von Reifenoten.

Et voilà, da steht auf einmal ein Champagner vor mir, der tatsächlich zu einer Zigarre passt. Vielleicht nicht zu den ganz kräftigen, aber den Test mit kubanischer Romeo y Julieta hat er bestanden. Natürlich macht ihn das auch generell zu einem starken Speisebegleiter. Schinken, Räucheraal, Käse, Irish Stew und Champagner? Geht jetzt, beziehungsweise bald. Den EmpyreumatiC gibt es nämlich noch nicht im Handel. Ich durfte ihn vorweg testen. Aber Collery will wohl so ab November damit starten. Dann kann der Winter ja kommen.

Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent