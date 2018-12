Sport auf Sylt : Nikolausschwimmen mit TSV-Nachwuchsschwimmern

Schon die jüngsten Schwimmer konnten beim kindgerechten Wettkampf starten und ihre erworbenen Schwimmkenntnisse zeigen.

von shz.de

11. Dezember 2018, 16:59 Uhr

Beim traditionellen Nikolausschwimmen in Niebüll waren dieses Jahr 19 junge Schwimmer des TSV Westerland am Start. Die erfahrene Leistungsgruppe des TSV wurde in diesem Jahr von 16 jungen Nachwuchsschwimmern, die ihre ersten Wettkampferfahrungen sammelten, begleitet. Beim Nikolausschwimmen können schon die jüngsten Schwimmer (ab 5 Jahren) aus Niebüll, Rendsburg, Flensburg und Sylt beim kindgerechten Wettkampf starten und ihre erworbenen Schwimmkenntnisse zeigen.

Besonders hervorzuheben ist hierbei die tolle Leistung der jüngsten Staffel (Jahrgang 2011-2013). Jella Beutling, Milla Windler, Alessa Windler und Luca Pauline Grändert starteten erstmals als Mannschaft und erlangten mit einer Zeit von 2:16,34 Min. einen stolzen 3. Platz. Aus der Wettkampfgruppe wurde Mila Putzler (Jahrgang 2009) über 50m Brust und 50m Brust jeweils Erste. Mila schwamm dabei die 50m Brust erstmalig unter 1 Minute (58,63 Sek.) und konnte damit ihre Bestzeit um mehr als 15 Sekunden innerhalb eines Jahres verbessern. Karolina Wahnes gewann im Jahrgang 2009 die 50m Rücken, außerdem wurde Karolina Zweite über 50m Freistil. Karolina verbesserte dabei ihre Bestzeit über 50m Freistil um beachtliche 13 Sek. (01:06,13 Min.). Erster über 50m Rücken wurde im Jahrgang 2008 Lasse Reichardt. Außerdem wurde Lasse Zweiter über 50m Freistil. In beiden Wettkämpfen schwamm er eine neue Bestzeit. Ebenfalls zwei neue Bestzeiten schwamm Hailey-Moreen Klusch (Jahrgang 2007) über 100m Brust und 100m Freistil. Hailey belegte jeweils den zweiten Platz. Ihr Bruder Aiden-Alister wurde im Jahrgang 2009 Erster über 50m Rücken und Zweiter über 50m Brust. Emily Lötzsch (Jahrgang 2008) wurde Erste über 50m Rücken und Zweite über 50m Brust. Alexa Koppers (Jahrgang 2010) verbesserte über 50m Brust ihre Bestzeit um als 18 Sekunden und wurde in ihrem Jahrgang Zweite (01:17:64 Min.). Außerdem wurde Alexa Erste über 50m Rücken. Annemarie Podschuweit (Jahrgang 2006) wurde jeweils Zweite über 50m Rücken und 50m Brust. Janning Wegener (Jahrgang 2007) wurde bei seinem ersten Wettkampfstart jeweils Dritter über 50m Brust und 50m Freistil. Genauso wie Lana Kerscher (Jg. 2006) über 50m Rücken und 50m Brust. Seinen ersten Wettkampfstart hatte ebenfalls Henrik Brauer (Jahrgang 2008). Henrik wurde Zweiter über 50m Brust und Siebter über 50m Freistil.

Zwei fünfte Plätze gab es für Momme Reichardt über 50m Rücken und 50m Freistil (Jg. 2008). Ben Lagmöller wurde im Jahrgang 2008 Vierter über 50m Rücken und Sechster über 50m Freistil. Auch im kindgerechten Wettkampf (Jg. 2011-2013) gab es vordere Platzierungen für die TSV Schwimmer. Luca Pauline Gränert (Jahrgang 2011) wurde Zweite über 25m-Freistilbeine und außerdem Dritte über 25m-Bauchlage. Alessa Windler (Jg. 2011) gewann den Wettkampf 25m-Rücken und wurde über 25m-Bauchlage Sechste. Ihre Zwillingsschwester Milla wurde Dritte über 25m-Freistilbeine und Vierte über 25m-Bauchlage. Jella Beutling (Jg. 2011) belegte über 25m-Rücken den Dritten-Platz und wurde Vierte über 25m-Bauchlage. Dritter über 25m-Bauchlage wurde im Jahrgang 2011 Levi Putzler. Außerdem wurde Levi Fünfter über 25m-Freistilbeine. Die jüngsten Teilnehmerinnen in diesem Jahr waren Lene Thams und Cimberly Lötzsch (Jg. 2012). Lene wurde bei ihrem ersten Wettkampfstart Vierte über 25m-Freistilbeine. Abgerundet wurde das tolle Ergebnis durch den Dritten-Platz der 4x 50m-Brust-Staffel. An dieser Stelle gratuliert der TSV Westerland Ricarda Klusch und Rebecca Putzler zu bestan- denen theoretischen Kampfrichterausbildung. Nach bestandener praktischer Prüfung begleiteten sie die Wettkampfschwimmer zu den Wettkämpfen.

Außerdem starteten am 18. November bei den Bezirksmeisterschaften lange Strecken in Flensburg Jenny Gerber (Jahrgang 2003) und Hailey-Moreen Klusch (Jahrgang 2007). Jenny wurde in ihrem Jahrgang Bezirksmeisterin über 800m Freistil. Hailey wurde bei ihrem ersten Start über 800m Freistil Sechste.