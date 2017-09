Reaktionen auf Sylter Abwahlverfahren : Nikolas Häckel: „Meine Aufgabe wird oft verkannt“

vergrößern 1 von 1 Foto: SR 1 von 1

Sylt | Der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel soll durch eine Art Volksentscheid abgewählt werden – diese Meldung über eine offiziell auf den Weg gebrachte Initiative eines einzelnen Sylters schlägt seit Donnerstagabend hohe Wellen auf der Insel. Erneut sind es die sozialen Netzwerke, in denen schnell und spontan reagiert wird. Dabei reicht das Meinungsspektrum auf der Facebook-Seite der Sylter Rundschau von „Wo kann ich unterschreiben?“ oder „Vielleicht ist der Job eine Nummer zu groß für ihn?“ bis hin zu „Was soll der Blödsinn“ und „Kindergarten“. Aber wie äußert sich der Betroffene selbst dazu?

„Es ist immer noch so, dass meine Aufgabe als Bürgermeister oft verkannt wird: Ich bin Verwaltungschef – die Entscheidungen trifft die Politik“, sagt Nikolas Häckel auf Anfrage des sh:z, räumt jedoch ein: „Dies muss ich wohl noch deutlicher hervorheben. Ich bin Demokrat und respektiere demokratische Prozesse – einen respektvollen Umgang vorausgesetzt.“

Überrascht und befremdet reagieren fast alle politischen Parteien der Gemeinde Sylt: „Nikolas Häckel ist für sechs Jahre demokratisch gewählt. Ein Abwahlverfahren würde nur Sinn machen, falls erhebliche Verfehlungen vorliegen“, betont Carsten Kerkamm (CDU), der ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. „Dies jedoch ist aus unserer Sicht nicht zu erkennen. Deshalb werden sich weder die Sylter Christdemokraten noch ich mit diesem Thema beschäftigen.“

„Ich sehe keinen Anlass, Bürgermeister Häckel abzuwählen. Natürlich gibt es seinerseits Äußerungen, die nicht jedem gefallen“, erklärt Erik Kennel von der Sylter Wählergemeinschaft (SWG). „Aber ich finde, er macht seinen Job als Verwaltungschef gut – und es gibt ja keinen Bürgermeister, der keine Fehler macht. Schwerwiegende Gründe für eine Abwahl kann ich nicht erkennen.“

Ähnlich äußert sich Gerd Nielsen: „Sicherlich waren nicht alle Entscheidungen des Bürgermeisters Häckel in den letzten Monaten glücklich – zum Beispiel Radfahren in der Fußgängerzone, Einbahnregelung Maybachstraße oder die Debatte ‚Wer ist ein echter Sylter?‘“, so der SPD-Fraktionschef. „Aber in einer Demokratie sind unterschiedliche Meinungen nicht nur erlaubt, sondern aus unserer Sicht erwünscht und notwendig. Im Dialog mit der Selbstverwaltung wurden dann immer vernünftige Lösungen gefunden.“ Nielsen vermutet, den Initiatoren gehe es kaum um Nikolas Häckel und seine Entscheidungen, sondern darum, „Aufmerksamkeit für die 0,01%-Partei Liberal-Konservative Reformer zu erregen. Oder geht es vielleicht immer noch um eine verlorene Bürgermeisterwahl? Die Sylter Sozialdemokraten werden sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen.“ Für Maria Andresen lohnt die Initiative kaum der Worte: „Wir sind erschüttert über die Art und Weise des Vorgehens“, so die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. „Da sagen wir gar nichts zu.“

„Grundsätzlich ist ein solches Verfahren ja legitim und manchmal sicher auch notwendig“, sagt Andreas Eck vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW). „Wir halten es im konkreten Fall aber für unangebracht. Sicher, wir sind uns mit Bürgermeister Häckel nicht immer einig. Aber das gehört eben zur Politik und rechtfertigt in keinem Fall ein Abwahlverfahren.“ Auch für Lars Schmidt ist der Abwahlantrag ein zulässiges demokratisches Mittel, das den Wählern zusammen mit der Direktwahl von Bürgermeistern in die Hand gegeben wird. Dabei spiele es keine Rolle, wer formal vertretungsberechtigt sei. „Wer unterschreibt, legt sich auch nicht endgültig fest, das geschieht im Zweifel erst geheim im Wahllokal.“ Der Gemeindevertreter der Partei „zukunft.“ sieht die „Krise fast zur Mitte der Amtszeit von Nikolas Häckel“ auch als eine Chance für den Bürgermeister: „Er kann nun, unbeeinflusst von anderen politischen Mitbewerbern, für seine eigenen Positionen werben und gegebenenfalls sogar gestärkt aus der Abstimmung herausgehen.“

Hart ins Gericht mit Abwahl-Initiator Rainer Zerwas gehen die „Insulaner“: Es sei der „lächerliche und verächtliche Versuch eines Brandstifters. Ein ehemaliger AfD-Anhänger wittert nach Häckels kontroversen Focus-Zitat über ‚echte Sylter‘ Morgenluft: Opportunistisch sieht er eine Gelegenheit, nun mit diesem Abwahlversuch gegen unseren Bürgermeister Aufmerksamkeit zu gewinnen und die hiesige Verwaltung/Selbstverwaltung aufzumischen.“ Es sei ein durch und durch destruktiver Versuch, die Bürger aufzuwiegeln und zu spalten. „Man muss kein Häckel-Fan sein, um zu erkennen, welche Niedertracht in so einem grundlos inszenierten Frontalangriff steckt“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Hicham Lemssiah.

Die Insulaner kritisieren auch, dass Zerwas keine Begründung zur Einleitung des Abwahlverfahrens liefern müsse. Diese ergibt sich aber aus der konkreten Frage auf den Unterschriftsbögen, die ausformuliert und von der Kommunalaufsicht genehmigt sein muss – sie lautet: „Sind Sie für die Abwahl des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Herrn Nikolas Häckel?“

Zur Begründung heißt es: „Nicht nur aus dem Grund seiner Stellungnahme in ‚Focus online‘ zum Thema ‚Sylter und Zugereiste‘, halte ich den amtierenden Bürgermeister nicht dazu fähig, die ihm übertragenen Amtsgeschäfte in der dafür erforderlichen Weise auszuüben. Deswegen beantrage ich ein Abwahlverfahren gegen den amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Sylt Nikolas Häckel.“

Auf Nachfrage der Sylter Rundschau erklärte Zerwas, Anlass seiner Forderung sei vordergründig, dass er als Politiker seiner Verpflichtung gegenüber dem Bürger – und zwar unabhängig, ob originaler oder zugereister Sylter – gerecht werden und sich der Verantwortung stellen möchte. „Vermehrt wurde ich von Bürgern aufgefordert, etwas gegen Häckel zu unternehmen. Gerade eben wurde ich in der Friedrichstraße angesprochen, ob ich bereits Unterschriftenliste dabei habe, damit sie unterzeichnen könnten. Ich kenne keine dieser Personen persönlich.“ Nun hat Zerwas sechs Monate Zeit, die erforderlichen 2571 Stimmen zu sammeln. Dabei hofft er auf Hilfe vom Festland: Zu einer Pressekonferenz kommende Woche hätten sich Vertreter des Bundesvorstands und sogar eine Europa-Abgeordnete der Liberal-Konservativen Reformer angekündigt, sagte Zerwas stolz.







von Pierre Boom

erstellt am 01.Sep.2017 | 19:30 Uhr