Freundeskreis der Sylt Bibliothek : Nicht nur Spenden, sondern aktive Hilfe

Der „Freundeskreis der Sylt Bibliothek“ begang am vergangenen Sonntag den zehnjährigen Jahrestag seines Bestehens. Eine spezielle Feierlichkeit gab es allerdings nicht, da der Verein das vorhandene Geld ausschließlich für Projekte und Anschaffungen der Bibliothek verwenden möchte. Darum ist der Vorstand der Organisation aber nicht traurig, weil er mit seinem Budget allerlei verschiedene Aktionen unterstützt, die für ihn einen viel größeren Wert haben und die Bücherei als kulturellen Treffpunkt der Insel stärker fördern. „Der Verein kann dort helfen, wo das Budget der Bücherei nicht ausreicht und das oft auch kurzfristig“, berichtet Jan-Christian Sangkuhl, Leiter der Bibliothek in Westerland. Bei dem Verwendungszweck für das Geld verlässt der Verein sich ganz auf das Urteil und die Ideen des Bibliothekars – „er ist direkt vor Ort und weiß was gebraucht wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Bruno Schnabel.

So ermöglichten die Ehrenamtler beispielsweise Lesungen für Kinder und Erwachsene oder den Kauf von Geräten wie CD-Abhörstationen oder eines Bilderbuchkinos. Ein besonderen Schwerpunkt hat der Verein auf die Unterstützung von Maßnahmen für die Kinder und Jugendliche gelegt. Durch das Bilderbuchkino soll zum Beispiel die Bücherlust der Kinder geweckt werden, in dem ihnen während einer Bildschirm-Bildershow vorgelesen wird. „Für solche konkreten Projekte sprechen wir gezielt Organisationen und Unternehmen an, das Kino hat die Sylter Bank finanziert“, berichtet Bruno Schnabel. Denn durch die 30 Euro Mitgliedsbeitrag der 24 Mitglieder hat der Verein zwar einen konstanten Grundstock, viel bezahlen lässt sich davon aber nicht. „Immerhin haben wir unsere Mitgliederzahl seit der Gründung verdoppelt, da träumen andere Vereine von“, lacht Schnabel.

Der Verein spendet aber nicht nur, sondern übt auch aktive Hilfe aus, wie mit dem Projekt „Lesepate“. Dort gehen Mitglieder des Vereins einmal die Woche in Sylter Schulen und trainieren mit Kindern lesen. „Es geht einfach ums Üben, ganz ohne Noten. Das entlastet die Lehrer und den Kindern macht es auch Spaß mit uns“, berichtet Gerda Bohnsack, die das Projekt organisiert und sich sehr darüber freut, dass sie seit kurzer Zeit auch zwei Männer als Lesepaten hat.

„Der Freundeskreis leistet tolle Arbeit und ist eine große Hilfe für mich“, sagt Jan-Christian Sangkuhl. „Sie unterstützen die Bibliothek nicht nur monitär, sondern engagieren sich auch ideell sehr für die Einrichtung.“

von Niklas Grewe

erstellt am 22.Aug.2017 | 05:12 Uhr