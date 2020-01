Nicht alle wollen Häckel

Sylter Parteien und Wählergemeinschaften suchen einen Standpunkt zur Bürgermeisterwahl

von Ralf Henningsen

13. Januar 2020, 18:48 Uhr

Westerland | Bürgermeister Nikolas Häckel will für eine zweite Amtszeit kandidieren – das war das beherrschende Thema in den Gesprächen beim Neujahrsempfang im Westerländer Rathaus. Doch Häckel hat nicht nur Freunde, mit seinem Führungsstil und seinen Entscheidungen hat sich der 45-Jährige auch Feinde gemacht. Die Sylter Parteien müssen nun entscheiden, ob sie das amtierende Verwaltungsoberhaupt unterstützen oder einen eigenen Kandidaten in die Direktwahl schicken wollen.

Aus der CDU, die in der Gemeindevertretung mit elf Sitzen die größte Fraktion stellt, hat Häckel wohl den größten Gegenwind zu erwarten. Die Christdemokraten wollen am 21. Januar in ihrer Jahreshauptversammlung über die Bürgermeisterwahl beraten. Beobachter erwarten eine rege Diskussion, auch ein eigener CDU-Kandidat wird schon gehandelt.

Die Sylter Wählergemeinschaft (SWG) kann sich dagegen mit einem Kandidaten Häckel anfreunden: „Wir haben Nikolas Häckel 2015 bei seiner Kandidatur zum Amt des Bürgermeisters unterstützt und es ist für uns keine Überraschung, dass Herr Häckel sich erneut um das Amt bewirbt“, erklärte Fraktionschef Mario Pennino. „Mit Nikolas Häckel hat die Gemeinde Sylt einen ausgesprochenen Verwaltungsfachmann, welcher sich auch als solcher versteht. Es liegt an uns als Politik, der Verwaltung die entsprechenden Ziele und Vorgaben zu formulieren, welche dann durch die Verwaltung umzusetzen sind. Hier hat die Politik in den vergangenen Jahren wenig beigetragen. Auch in Bezug auf die ‚räumliche Lösung‘ unserer Inselverwaltung bekleckert sich die Politik nicht mit Ruhm. Vor allem im Hinblick auf dieses Thema ist es wichtig, einen Fachmann an der Spitze unserer Verwaltung zu haben. Im Moment ist es nicht geplant, dass die SWG einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken wird.“

Die Sylter Grünen wollen sich erst nach dem Ende der Bewerbungsfrist zu dem Thema äußern und sich auf einen Kandidaten festlegen, teilte Maria Andresen mit.

Die Partei Zukunft hätte mit Lars Schmidt einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt: „Dass ein amtierender Bürgermeister ein weiteres Mal antritt, überrascht nicht. Und dass die Partei Zukunft mit Lars Schmidt einen engagierten und qualifizierten Mitbewerber anbieten könnte, ist genau so wenig überraschend“, erklärte Lasse Lorenzen. „Bevor wir von Zukunft Sylt jedoch in einen entsprechenden Aufstellungsprozess eintreten, wollen wir uns zunächst intern beraten. Auch muss erstmal der Wahltag festgelegt sein. Dann wird sich Zukunft über Inhalte unterhalten, welche natürlich auch Akzente unseres kommunalpolitisch erfahrenen Gemeindevertreters und Kreistagsabgeordneten Lars Schmidt enthalten. Es wird darum gehen, geeignete Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen auf der Insel und innerhalb der Verwaltung zu entwickeln. Erst wenn das erledigt ist, werden wir unseren Bewerber offiziell ins Rennen schicken.“

Die Insulaner nennen noch keine Namen: „In der Tat spricht vieles dafür, dass die Spannung in Bezug auf die Bürgermeisterwahl groß sein wird“, erklärte Hicham Lemssiah. „Die Insulaner Wählergemeinschaft wird keinen Kandidaten aus ihren Reihen nominieren. Dennoch wären wir bereit, und dies wurde innerhalb unserer Fraktion erörtert, eine bestimmte Personalie zu unterstützen. Allerdings ist die Herausgabe von Namen zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Dies werden wir zur gegebenen Zeit kommunizieren.“

Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) äußerte sich Peter Erichsen: „Es ist doch ganz legitim, wenn der Bürgermeister sich erneut bewirbt. Der SSW wird keinen eigenen Kandidaten aufstellen. Im übrigen wurde fast einstimmig beschlossen, die Bürgermeisterstelle öffentlich und rechtzeitig auszuschreiben. Dann können sich Kandidaten für die Aufgabe, die nicht ganz leicht ist, bewerben und vorstellen. Wir sind für einen Kandidaten, der zwischen allen Parteien vermitteln kann, und der bereit ist, hauptsächlich viele schwierige Dinge zu lösen, die in der Gemeinde anstehen. Es ist uns auch wichtig, dass der Bürgermeister mit den anderen Sylter Gemeinden klar kommt mit Blick auf eine Gesamtfusion.“

Die Amtszeit des Sylter Bürgermeisters endet zum 1. Mai 2021. Voraussichtlich im November werden die Bürger an die Wahlurnen gerufen.





Von der SPD lag uns bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme vor.