Dokumentarfilm : Neunzig Jahre Sylt auf Schmalfilm

Sylt in alten Filmaufnahmen, dazu Berichte von Zeitzeugen – dieses Filmprojekt von drei Kielern entwickelt sich zum Mammutprojekt. 291 private Schmalfilmrollen mit Szenen von Sylt hat das Team zusammengetragen, die älteste von 1928. Rund 80 Stunden Material, von denen die schönsten und interessantesten Szenen in einem einstündigen Dokumentarfilm zu sehen sein werden. Jetzt waren die Filmemacher nochmal für vier Tage auf Sylt, um Interviews mit sechs Zeitzeugen zu führen.

Der Aufruf der drei Filmemacher Sven Bohde, Gerald Grote und Claus Oppermann vor zwei Jahren fand viele Unterstützer: Rund vierzig Hobbyfilmer oder ihre Nachfahren stellten ihre kleinen Filmschätze zur Verfügung – Filmaufnahmen, die die Insel Sylt in all’ ihren Facetten zeigen. Natürlich das sonnige Strandleben, das Baden in den Nordseewellen, Spaziergänge, Erholung im Garten, das Reiten durch die Marsch, zahllose Veranstaltungen, aber auch die Stürme, die das Jahr auf der Insel prägen. Die Filmgeber leben längst nicht alle auf Sylt – viele haben nur ein paar Ferienwochen hier verbracht, sind Stammgäste aus Kiel, Hamburg oder Berlin, oder haben die Insel aus beruflichen Gründen verlassen. Ergänzt wird das bis zu 90 Jahre alte Filmmaterial durch Interviews mit den Menschen, die etwas zu den Fundstücken sagen können. Das sind einige Hobbyfilmer selbst, aber zum Teil auch Nachkommen, die Geschichten und Anekdoten vom alten Sylt erzählen.

Einige Filmaufnahmen stammen aus dem Nachlass des Wenningstedter Fritz Callies, der als Musiker in drei verschiedenen Kapellen aktiv war, unter anderem im Feuerwehr-Musikzug. Weil nicht alle Kameraden des Notenlesens mächtig waren, brachte Callies ihnen mithilfe bunter Punkte und farbiger Tabellen die richtigen Töne bei. Seine Witwe Karin Callies erinnert sich vor laufender Kamera an gemeinsame Zeiten, an die Sommer, die Herbststürme, an die Biike und die anderen Feiern, aber auch daran, wie die Insulaner früher mit dem Fremdenverkehr umgegangen sind. Die Wenningstedterin gilt als „Mutter vom Dorfteich“, erzählt Autor Sven Bohde. sie habe sich immer wieder liebevoll um die Kinder der Nachbarschaft gekümmert. Karin Callies erinnert sich aber auch selbst an ihre Kindheit auf der Insel. Früher seien die Kinder viel freier gewesen und unbeschwerter aufgewachsen. Morgens ging es raus und erst abends wieder nach Hause – das Dorf, der Strand und die Dünen waren der Spielplatz.

Auf Zeitreise gingen die Filmemacher unter anderem auch mit dem Inselführer und Kapitän Falk Eitner aus Kampen und mit dem langjährigen Hörnumer Pastor Friedhelm Bechmann. Beide konnten aus einem schier grenzenlosen Vorrat an insularem Wissen schöpfen. Bei Falk Eitner waren es vor allem Anekdoten aus der Zeit als Rettungsschwimmer, die das Interesse des Filmteam weckten. Fische grillen am Strand, die ersten Surfbretter, die Strandolympiade mit den anderen Rettungsschwimmern – kleine Geschichten aus der Vergangenheit, die das 20. Jahrhundert wieder lebendig werden lassen, ergänzt durch originale Filmaufnahmen jener Zeit.

„Wir haben viel gelacht“, berichtet Autor Sven Bohde von den Gesprächen mit den Syltern, „aber hier und da haben wir auch eine Träne verdrücken müssen.“ Schließlich kann es in 90 Jahren nicht nur eitel Sonnenschein geben. Das ist für Sven Bohde das Kernthema des Dokumentarfilms: „Wie geht man mit Erinnerungen um, wie wichtig ist Erinnerung?“ Mit Hilfe der Filmaufnahmen wurden Erlebnisse aus längst vergangenen Tagen wieder wach, die Interviewpartner konnten sich in allen Einzelheiten an die Geschehnisse erinnern. Das zentrale Anliegen des Filmteams: „Wir haben diesen Schatz gehoben und das alte Filmmaterial auf eigenem Gerät digitalisiert, jetzt machen wir den Schatz wieder sichtbar.“

Sven Bohde, Kameramann Claus Oppermann und Tontechniker Jörg von Rekowski werden in den nächsten Wochen noch einmal nach Sylt kommen, um weitere Zeitzeugen zu interviewen. Anschließend sind dann Gespräche mit Sylt-Kennern geplant, die mittlerweile auf dem Festland leben.

Wenn die neuen Filmaufnahmen alle im Kasten sind, geht die Arbeit im Schnittraum weiter. Der Hamburger Musiker Chris Evans-Ironside („Jenseits von Eden“) wird die Filmmusik komponieren, 2018 soll alles fertig sein. Dass das Projekt mehr Zeit benötigt als erwartet, habe vor allem an der Fülle des Filmmaterials gelegen, das dem Team zur Verfügung gestellt worden ist. Die Filmemacher mussten rund 80 Stunden Schmalfilm digitalisieren und sichten. „Eine große Aufgabe für unsere kleine Produktionsfirma.“

Nächstes Jahr wird der fertige, einstündige Film mit den schönsten Bildern der Insel auf Sylt Premiere feiern. Geplant sind dann noch weitere Filmvorführungen und eine DVD-Veröffentlichung. Damit jeder, der die Insel kennt und liebt, in Erinnerungen schwelgen kann.