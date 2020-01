Neujahrskonzert im Kontorhaus

Feierlicher Auftakt zum Neuen Jahr mit der Konzertreihe „Kultur im Kontorhaus“

02. Januar 2020, 15:27 Uhr

Keitum | Das Jahr ist noch jung und schon startet das Kontorhaus in Keitum mit einem kammermusikalischen Highlight in seine diesjährige Konzertreihe „Kultur im Kontorhaus“. Am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr dürfen sich Konzertbesucher auf „Hochkarätiges“ mit dem Quartett um den Violinisten Tobias Feldmann freuen: Tobias Feldmann ist ein absoluter Virtuose an der Violine. „Klassische Anmut, Leichtigkeit und stilsichere Interpretation“, so wird sein Spiel auf der Violine beschrieben. „Auf einem Niveau, das man erst bei älteren, gereiften Künstlern antrifft“, so die Thüringer Allgemeine.

Feldmann wurde 1991 in Fulda geboren. Er zählt heute zu den spannendsten Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit. Er studierte an einer der führenden Musikhochschulen Europas, der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, an der auch Thomas Quasthoff als Professor unterrichtet.

Feldmanns junge Karriere ist beachtlich: Er ist Preisträger des Brüsseler Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2015 und Gewinner des Deutschen Musikwettbewerbs 2012.



Feldmann überzeugt als Solist





Als Solist überzeugte Tobias Feldmann in der Zusammenarbeit mit zahlreichen international bekannten Orchestern wie dem Utah Symphony Orchestra, dem Residentieorkest Den Haag, den Bremer Philharmonikern, dem Münchener Kammerorchester oder dem Brussels Philharmonic Orchestra.

Bei bedeutenden Festivals wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, dem Tongyeong International Music Festival oder dem Turina Festival in Sevilla gastierte Feldmann in vielfältigen Ensembleformationen.

2018 wurde Feldman mit 26 Jahren an die Hochschule für Musik in Würzburg berufen – und ist einer der jüngsten Professoren in der Geschichte Deutschlands.

Muriel Razavi ist die Bratschistin im Quartett um Tobias Feldmann und eine gefragte Musikerin im Bereich der Kammermusik, Barockmusik und der Neuen Musik.

Razavi hat amerikanische und persische Wurzeln, wurde 1992 in Freiburg geboren, erspielte sich zahlreiche erste Bundespreise bei „Jugend musiziert“ und studierte unter anderem an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Zahlreiche Stipendien und Wettbewerbserfolge zeichnen ihren Weg aus, so beispielsweise 2018 beim „Washington String Competition“, 2017 beim internationalen „Michael Spisak“ Wettbewerbs in Katowice und 2017 beim Fanny-Mendelssohn Förderpreis.

Seit Februar 2015 ist sie festes Mitglied in Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra und spielt regelmäßig internationale Tourneen.

Boris Kusnezow ist der Pianist im Quartett und ebenso profiliert wie seine Partner. In Moskau geboren, begann Boris Kusnezow seine Ausbildung an der traditionsreichen Gnessin-Akademie.

Den Durchbruch zu seiner Karriere feierte er 2009 mit dem Gewinn des Deutschen Musikwettbewerbs und seinem anschließendem Debüt in der Carnegie Hall mit der hervorragenden Kritik der New York Times: „most impressive interpretation“.



New York, Tokio, München und Sylt





Kusnezow liebt das solistische Spiel, die Kammermusik und die Liedbegleitung – er spielt weltweit mit herausragenden Instrumentalisten und Sängern. Seine Auftritte führen ihn in namhafte Konzertsäle wie die Carnegie Hall New York, das Mariinski-Theater St. Petersburg, die Kioi-Hall Tokio, den Münchner Gasteig und die Berliner Philharmonie.

Kusnezow doziert an den Musikhochschulen in Berlin „Hanns Eisler“ und auf Schloss Bückeburg bei Hannover.

Der Cellist Jakob Stepp ist der Vierte im Bunde des Quartetts. 1991 in Stuttgart geborenen folgte ein beeindruckender Werdegang: Erster Cellounterricht mit sechs Jahren, vier Jahre später Vorstudent bei Martin Ostertag an der Musikhochschule in Karlsruhe, zahlreiche Meisterkurse folgten. Wien, Leipzig und München sind weitere Stationen im Laufe seines Studiums.

Der Cellist ist mehrfacher Preisträger: erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, Sonderpreise der Deutschen Stiftung Musikleben, 1. Preis und Sonderpreis beim Internationalen Dotzauer-Wettbewerb in Dresden, Förderpreis der Jürgen Ponto- Stiftung, Stipendium beim Deutschen Musikwettbewerb 2013 und Aufnahme in die „Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ – ein Förderpreis für junge, hochbegabte Musiker. Es folgte ein Stipendium der Karajan Akademie der Berliner Philharmoniker.

Seine Konzerttätigkeit ist entsprechend: Jakob Stepp spielte bereits bei zahlreichen renommierten, deutschen Festivals und solistisch konzertierte er unter anderem mit dem Stuttgarter Kammerorchester, der Hamburger Camerata, dem Orchester der Hochschule für Musik und Theater Rostock und dem Orchester der Karajan Akademie der Berliner Philharmoniker.



Vielversprechender Auftakt





Das Konzertprogramm an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr wird dem Anlass entsprechend gewählt sein: Gäste dürfen sich auf Werke von Mozart, Kreisler, Brahms, Händel und Schumann freuen. Es wird ein glanzvoller Auftakt zu einem neuen Jahr und seinem bemerkenswerten Kulturangebot im Keitumer Kontorhaus sein, wo Musik und Raum zu einer wunderbaren, einmaligen Einheit verschmelzen.

Das Konzert am Sonntag, beginnt um 17 Uhr, der Einlass mit Tee- und Sektempfang ist ab 16 Uhr geöffnet. Karten für die Veranstaltung sind für 45 Euro im Teekontor Keitum, Siidik 15, Tel.: 04651-8891194 erhältlich. Der Vorverkauf wird empfohlen.