Westerland : Neues zur Zukunft des StoV-Geländes

vergrößern 1 von 1 Foto: Fleischmann 1 von 1

Nachdem im Juli die Rahmenbedingungen für den geplanten Wohnpark „Auf Sylt gut Zuhause” auf dem ehemaligen StoV-Gelände und der angrenzenden Wohnsiedlung im Hugo-Köcke-Weg präsentiert wurden, hatte das Planungsteam aus Ortsentwicklung, Kommunalen Liegenschafts-Management (KLM) und dem Institut für Partizipatives Gestalten (IPG) in der vergangenen Woche in die „Gläserne Werkstatt” eingeladen. Sie bildetet den nächsten Schritt, um im Rahmen der partizipativen Gestaltung, die Bürger zu Wort kommen zu lassen und an der Gestaltung des neuen Wohnparks aktiv zu beteiligen.

Direkt auf der zukünftigen Großbaustelle hatten die Ortsentwickler und Planer ihr Büro eingerichtet, das jeden Abend alle Interessierten und zukünftigen Bewohner zu einem Treffen einlud. Gemeinsam entwickelte man Ideen für die Umsetzung des neuen Wohnparks, versuchte, die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner zu ermitteln und diskutierte mögliche Lösungen. Dabei ging es um Themen von allgemeinem Interesse, wie zum Beispiel die Frage, wo Parkmöglichkeiten entstehen sollen, wo öffentliche und private Grünflächen eingerichtet werden könnten und welche Zufahrten für PKW und Fahrräder möglich wären. „Die abendlichen Treffen mit rund 30 bis 40 Teilnehmern verliefen teils ziemlich emotional”, verriet IPG-Leiterin Sonja Höchster, „aber das ist ein gutes Zeichen und letztendlich konnten wir positive Lösungsansätze finden.”

Und so konnte sie dann auch am Sonnabend die Ergebnisse der „Gläsernen Werkstatt” präsentieren: Für die Erschließung des Geländes für den PKW- und Fahrradverkehr wurden zwei Optionen erarbeitet. Ebenso einigte man sich auf zwei Varianten für die Anordnung der Parkplätze sowie auf die grundsätzliche Art der Bebauung, die zum Bahnweg hin eine Blockrandbebauung mit mehrgeschossigen Wohnblocks und zur Friesischen Straße hin eine kleinteilige Bebauung mit niedrigeren Reihen- oder Doppelhäusern vorsieht. In beiden Fällen soll sich die Bauweise der neuen Häuser an die Nachbarbauten anpassen und viel Platz für Grünflächen und Ruhezonen bieten. Und natürlich wird der bestehende Baumbestand erhalten. Nach dem jetzigen Stand der Dinge wird es acht Wohnhöfe geben, die sowohl aktive Innenhöfe für die Wohngemeinschaft als auch ruhige Privatzonen vorsehen. Was die zukünftigen Bewohner angeht, soll auf eine sinnvolle Mischung der Altersklassen geachtet werden, damit Familien mit Kindern und Senioren harmonisch zusammen leben können. Klarheit herrschte auch darüber, dass das Gelände „schwingen” soll, womit eine abwechslungsreiche Begrünung mit kleinen Hügeln, Mulden und fließenden Formen gemeint ist.

Diese Ergebnisse werden die Planer nun in die weitere Ausarbeitung einbeziehen und den fertigen Entwurf am 9. November der Öffentlichkeit präsentieren. „Danach geht der Vorschlag wohl Anfang 2018 in den Bauausschuß und dann sehen wir weiter”, so KLM-Leiter Marcus Kopplin. „Das KLM wird dann alle Bewohner der Wohnsiedlung Nord nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten befragen, denn das sind die Ersten, die umziehen müssen.” Geplant sind fünf zeitlich versetzte Bauabschnitte, wobei zuerst auf der Freifläche im östlichen Teil der Friesischen Straße neue Häuser entstehen müssen, bevor mit dem Abriss im Western begonnen werden kann. „Und ich verspreche allen aus der Hugo-Köcke-Siedlung, dass sich Ihre Wohnsituation deutlich verbessern wird, besonders in Sachen Lärmschutz und Energiekosten”, so Kopplin.



von Sabine Fleischmann

erstellt am 04.Sep.2017 | 05:24 Uhr