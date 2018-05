Sylter Bahnverkehr : Neues System sorgt für Probleme im Feiertagsverkehr

von shz.de

18. Mai 2018, 15:18 Uhr

Wo es aktuell bei der Marschbahn die größten Probleme gibt, wie DB Regio diese löst und was bereits gut funktioniert, berichtet bis Mitte Juli alle zwei Wochen Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein.

Ob 1. Mai, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten: Die Feiertage im Mai nutzen viele für einen Kurzurlaub, zum Beispiel auf Sylt. So sind gerade in diesen Tagen bei der Marschbahn lange Züge mit entsprechend großer Kapazität für Pendler und Touristen geplant. Doch es kommt leider manchmal anders. Es fahren an diesen Tagen viele Züge nur mit vier oder sechs anstatt planmäßig mit zehn Wagen zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Altona. Und nicht nur das: Bislang kamen Verspätungen und Zugausfälle an den Feiertagen hinzu. Gerade vor dem Hintergrund der seit anderthalb Jahren bestehenden Störungen unterschiedlichster Art ist dies eine frustrierende Bilanz für Pendler, Touristen und unsere Mitarbeiter.

Der Grund für die kurzen Züge sowie die Verspätungen und Ausfälle lag vor allem an Störungen des neuen Programms „Wire Train Bus“ (WTB). Die Software dieses Programms haben wir gemeinsam mit dem Fahrzeugvermieter Paribus-DIF sowie dem Hersteller Bombardier Anfang des Jahres in die Systeme der Marschbahnwagen aufgespielt. Das neue System soll dafür sorgen, dass wir Züge mit vier und sechs Wagen beliebig miteinander kuppeln können, ohne auf die Wagenreihung achten zu müssen, damit längere Züge verfügbar sind. Das System WTB soll uns nicht nur flexibler machen, sondern auch Zeit an den Wendebahnhöfen einsparen, da die Loks nicht mehr aufwendig rangiert werden müssen. Bislang musste ohne WTB bei einem Zug mit zehn Wagen immer eine Lok vorne sein, da nur von ihr aus eine Kommunikation über den gesamten Zug hinweg möglich war. Dank WTB kann der Zug auch vom Steuerwagen aus gefahren werden, und das Rangieren des Fahrzeuges entfällt.

Umso unzufriedener sind wir, dass WTB derzeit trotz Zusagen des Herstellers noch nicht einwandfrei läuft und in den vergangenen Wochen das Aneinanderkuppeln der Wagenparks vielfach nicht gelang. Derzeit untersuchen wir gemeinsam mit Paribus die Störungen beim Kuppeln der Zugteile und nehmen die Software des WTB genau unter die Lupe. Das Ziel: Bis zur nächsten Reisewelle in den Sommerferien soll das System einwandfrei funktionieren. Und daran arbeiten wir genauso intensiv wie an allen anderen Baustellen.

Zum Autor:

Christoph Ströh ist seit zwei Jahren bei der DB Regio AG. Als Verkehrsvertragsmanager Netz West kennt der gebürtige Schleswig-Holsteiner die Marschbahn und ihre Besonderheiten. Täglich arbeitet er daran, die Situation an der Westküste zu verbessern.

Haben Sie Fragen an die DB-Mitarbeiter? Donnerstags beantworten sie regelmäßig Leserfragen zur Marschbahn. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen an netz-west@fischerappelt.de