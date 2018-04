Sylter Inselverwaltung : Neues Rathaus noch zeitgemäß?

Bürgermeister Nikolas Häckel sieht trotz Berliner Plänen für ein digitales Bürgerportal Bedarf an einem größeren Verwaltungsbau

von Ralf Henningsen

24. April 2018, 04:47 Uhr

Die Gemeinde Sylt will ihr historisches Rathaus erweitern, die jetzt auf fünf Standorte in Westerland verteilte Inselverwaltung soll an einem Ort zusammengefasst werden. Gestern Abend wurden die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs im Rathaus vorgestellt. Auf acht Millionen Euro werden die Kosten für den Gewinnerentwurf geschätzt. Aber ist das Geld noch gut angelegt, wo doch die Bundesregierung noch in diesem Jahr das digitale Bürgerportal starten will?

Seit Jahren wird hierzulande darum gestritten, einige Länder wie zum Beispiel Estland machen es vor: E-Government verlagert viele Bürgerdienste und öffentliche Angebote ins Internet. Die große Koalition aus Union und SPD hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag im Februar auf ein digitales Bürgerportal verständigt. Künftig soll jeder Bürger von Zuhause aus seinen Personalausweis oder Reisepass beantragen, Autos ummelden oder seinen Wohnort ändern können. „Die Bürger benötigen für den Zugang dann nur noch ein einziges Passwort – egal ob sie eine Leistung von ihrer Stadt, ihrem Landkreis, ihrem Bundesland oder vom Bund benötigen“, versprach Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Wochenende in einem Zeitungsinterview. „Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden.“

Hat die Sylter Inselverwaltung diese Entwicklung im Blick? „Klar, auf jeden Fall“, antwortete Bürgermeister Nikolas Häckel gestern auf die Nachfrage unserer Zeitung. Die Erfahrung zeige, dass die Aufgaben der Verwaltung stetig anwüchsen – „nicht nur durch das Herunterbrechen von Aufgaben auf die kommunale Ebene.“ Auch die Begleitung der politischen Meinungsbildung nehme deutlich zu, betont Häckel. „Darüberhinaus muss Digitalisierung in der Verwaltung mit stark zunehmender Kompetenz und Ressourcen begleitet werden.“

Bürgermeister Häckel glaubt, dass auch künftig nicht alle Angebote der Verwaltung nur digital abzurufen sein werden. „Es geht insoweit um Menschen, die für andere Menschen da sind, im persönlichen Gespräch beraten – auch in der komplizierter werdenden rechtlichen Materie.“

Bei der Planung der Verwaltungszentralisierung seien die Folgen der Digitalisierung – soweit es der Blick in die Zukunft ermöglicht – bereits berücksichtigt worden, stellt Häckel klar. Daraus ergibt sich für den Bürgermeister das Fazit, dass die Inselverwaltung Raum für die Mitarbeiter braucht, um neben einem guten digitalen Angebot qualifizierte und persönliche Dienstleistung anbieten zu können.

Bei der Präsentation der Architektenentwürfe sprach Häckel zudem gestern Abend wiederholt von einem „atmenden Verwaltungskörper“. Der an der Stelle der alten Feuerwache geplante Neubau müsse ökologisch nachhaltig, energieeffizient und sehr flexibel sein.

Bürgervorsteher Peter Schnittgard (CDU) setzt bei der Diskussion um einen Verwaltungsneubau auf eine breite Diskussion. Ziel sei es, Nachteile der bislang verstreuten Verwaltungsbüros auszumerzen und künftig nicht nur an einem Standort, sondern auch organisatorisch enger zusammenzuarbeiten, erklärte er auf Anfrage unserer Zeitung. Der Neubau sollte „so günstig, so realistisch und so schnell wie möglich“ umgesetzt werden.

Einige Fragen seien aber noch nicht entschieden, erklärte Schnittgard, zum Beispiel der mögliche Verbleib der Spielbank im Rathaus und der Parkplatzbedarf. Schließlich setzte sich Schnittgard für ein Kostenlimit ein, damit der Rathaus-Neubau nicht aus dem Ruder läuft wie der Bau der neuen Feuerwache: Mehr als sieben Millionen Euro sollte der Bau nicht kosten.