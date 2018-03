Morsum auf Sylt : Neues Leben im Pastorat

Pastorin Christiane Eilrich wurde gestern in einem feierlichen Gottesdienst in die Kirchengemeinde eingeführt

12. März 2018, 05:47 Uhr

Dass das Deichfrühstück dabei geholfen hat, die vakante Pastorenstelle zu besetzen, wird sicher in die Morsumer Analen eingehen. Denn der erste Kontakt zu Christiane Eilrich (52) kam über deren Freundin, die Karten für die ausverkaufte Veranstaltung wollte. Diese Chance ließ sich der Kirchengemeinderat (KGR) nicht entgegen, lagen auf seiner Stellenausschreibung zum neuen Morsumer Pastor hin doch einfach keine Bewerbungen vor.

„Natürlich hat Pastor Ekkehard Schulz große Fußspuren hinterlassen“, sagt Kathrin Volquardsen vom KGR beim feierlichen Einführungsgottesdienst der neuen Pastorin in St. Martin, „doch wir sind uns sicher, dass Christiane Eilrich ihren eigenen Weg gehen und ebenso Akzente setzen wird. Der Kirchengemeinderat war von ihr von Beginn angetan. Das Verhältnis ist sehr stimmig – und das gilt auch in Bezug auf ihren Ehemann.“

Lutz Eilrich hat zusammen mit seiner Frau das renovierte Pastorat bereits bezogen. Seit Dezember ist der ehemalige Gewerkschaftsfunktionär im Ruhestand. „Ich freue mich auf die kommende Zeit. Jahrelang hat Christiane mich unterstützt, jetzt kann ich ihr den Rücken frei halten“, sagt Eilrich. Seit dem 1. März ist seine Frau Christiane nicht nur Morsumer Pastorin, sondern hat auch die Leitung der Telefonseelsorge Sylt übernommen. Bereits in den Monaten zuvor ist die Hamburgerin immer wieder auf Sylt gewesen, hat erste Gespräche geführt und angefangen, sich mit ihrer Gemeinde vertraut zu machen.

„Ich habe hier herzliche und offene Menschen erlebt und sehr sympathische Begegnungen gehabt“, freut sie sich. Zuletzt war sie als Pastorin in Lübeck tätig. „Genau eine Stelle wie diese in Morsum habe ich gesucht, jetzt freue ich mich schon sehr auf die überschaubaren Strukturen.“

Dass sich ganz Sylt sehr auf Christiane Eilrich freut, war der mehr als gut gefüllten St. Martin-Kirche gestern anzumerken. Neben den Pastorenkollegen aus List, Hörnum und Keitum sowie weiteren kirchlichen Vertretern saßen vor allem Sylter aus den verschiedenen Inselorten in den Kirchenbänken. Beim anschließendem Empfang wurde Christiane Eilrich von Bürgermeister Nikolas Häckel im Namen der Gemeinde Sylt ebenso herzlich begrüßt wie durch Michael Boysen vom Förderverein St. Martin und Jutta Ringele von der Diakonie Südtondern.

Auch, wenn die vorgegebene Lesung eines Briefes des Apostels Paulus, in dem das Gemeindeleben in einem Dorf mit Kompetenzgerangel und übersteigertem Geltungsbedürfnissen das Thema des Einführungsgottesdienstes von Morsums neuer Pastorin war, will Christiane Eilrich das leben, was sie den Zuhörern mit auf den Weg gegeben hat. Nämlich, dass es im Zusammenleben darum geht, sich die Zeit zu nehmen, um füreinander einzutreten.

So offen, freundlich und kompetent wie sich Christiane Eilrich gestern ihrer neuen Gemeinde präsentierte, scheint Morsum damit auf einen guten Weg zu sein und darf sich darüber freuen, dass endlich wieder Leben in das Pastorat eingezogen ist.