Sylter Bauprojekt : Neues Haus mit einem Turm nach altem Vorbild

Aus der alten Hypo-Vereinsbank an der Wilhelmstraße wird bis Ostern 2021 ein Wohn- und Geschäftshaus mit historischer Fassade.

von Ralf Henningsen

26. Mai 2020, 17:26 Uhr

Westerland | Eine große Baugrube – viel mehr ist von dem Bauprojekt für ein Wohn- und Geschäftshaus in der Westerländer Fußgängerzone derzeit nicht zu sehen. Im Herbst wächst der Rohbau in die Höhe – und soll um Ostern nächsten Jahres abgeschlossen und Ende 2021 bezugsfertig sein. Ganz oben ragt dann wieder der Turm in den Himmel, der das Eckhaus an der Maybachstraße und der Wilhelmstraße schon vor über hundert Jahren geprägt hat.

Nachdem die Hypo-Vereinsbank 2016 aus dem Gebäude an der Wilhelmine ausgezogen war, stand das Gebäude erstmal leer. 2019 folgte der Verkauf an den Hamburger Dieter Becken, dessen Firmengruppe zu den größten Projektentwicklern der Hansestadt gehört. Auf Sylt zählt die Syltklinik zu seinem Immobilienbestand.

Der erste Entwurf des aus Tinnum stammenden Architekten Jan-Erik Gerdt sah ein Wohn- und Geschäftshaus mit sechs Läden und 37 Ein- und Zweizimmer-Appartements vor. Der Bauantrag scheiterte – aber nicht wegen der Objektgröße, die sich in die Umgebung einfügte und die Ortsgestaltungssatzung einhielt. Der Investor hätte für so viele Wohnungen und Geschäfte aber 50 Parkplätze nachweisen müssen, eine doppelstöckige Tiefgarage reichte aber nur für 33 Stellplätze. Auf den Wunsch, 17 Parkplätze von der Gemeinde abzulösen, ließ sich die Kommunalpolitik nicht ein. Jetzt sehen die Pläne nur noch drei Geschäfte und 23 Mietwohnungen vor und kommen daher ohne zusätzliche Parkplätze aus. 39 Autos werden dank hydraulischer Doppelparkanlagen in der Tiefgarage Platz finden.

Anfang Januar wurde mit dem Abriss begonnen. Die Baugrube stellte die Planer vor besondere Herausforderungen, wie die beiden Projektentwickler Marc A. Holzhausen und Jens Hogekamp erläutern. Frühzeitig seien Bodengutachter in das Projekt einbezogen worden, um eine den speziellen Sylter Verhältnissen angepasste Lösung zu finden, die auch ökologische Aspekte berücksichtigt. Bei herkömmlichen Baugruben würden durch die Grundwasserabsenkung große Mengen an Trinkwasser verloren gehen, das Risiko einer Durchmischung von Salz- und Süßwasser steige. Becken habe sich für das „Wet-Speed-Mixing“-Verfahren entschieden, bei dem mittels einer Bohrschnecke Boden mit Zement gemischt und zu einer wasserdichten Baugrube und einer wasserdichten Baugrubensohle verdichtet wird. „Wir rühren das Grundwasser nicht an“, stellt Holzhausen klar, auch wenn damit deutlich höhere Baukosten verbunden seien.

Im Juli soll mit dem Bau der Tiefgarage begonnen werden, mit dem Hochbau rechnen Holzhausen und Hogekamp ab September. Bereits im Juli wird die Baustelle zur Fußgängerzone so weit mit Holzelementen eingezäunt, dass dort ein Kran gefahrlos eingesetzt werden kann. Dabei soll der freie Durchgang möglichst wenig eingeschränkt werden, betont Jens Hogekamp. „Das ist der Familie Becken eine Herzensangelegenheit, bei der wir auch mit dem Sylt Marketing zusammenarbeiten.“

Das Vorderhaus an der Wilhelmstraße mit seiner denkmalgeschützten Fassade nehmen sich die Handwerker als letztes vor. Die alte, marode Bausubstanz wird entnommen und das Trägerwerk, das teilweise noch aus Holzdecken besteht, erneuert und heutigen Brandschutzkriterien angepasst.

Das Dach wird wieder mit Schindeln aus Schiefer besetzt und der nordwestliche Hauptturm bekommt wieder seine glockenartige Form, die er schon um das Jahr 1900 hatte, als in dem Geschäftshaus noch „Orths Mode-Bazar“ ansässig war. Für die Fassade sehen die Entwürfe von Architekt Jan-Erik Gerdt wieder Jugendstil-ähnliche Elemente vor – wie damals, als das Seebad Westerland noch jung war.