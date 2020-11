Sylter Kommunalpolitik : Neuer Vorstoß für bessere Zusammenarbeit

Gemeinde Sylt will das gemeinsame Gespräch mit den anderen Inselgemeinden suchen.

von Ralf Henningsen

25. November 2020, 17:27 Uhr

Sylt | Der Streit um den raumordnerischen Vertrag und das Lister Großprojekt Dünenpark brachten es an den Tag – die fünf Sylter Gemeinden sind in Baufragen oft verschiedener Meinung. Nun hat Bürgermeister Nikolas Häckel einen neuen Vorstoß für eine insulare Zusammenarbeit unternommen. Im Hauptausschuss der Gemeinde Sylt stieß seine Idee vom Planungsverband am Dienstagabend auf breite Zustimmung.

Der Planungsverband ist ein Gremium aus dem Baurecht: „Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger können sich zu einem Planungsverband zusammenschließen, um durch gemeinsame zusammengefasste Bauleitplanung den Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen“, heißt es in Paragraph 205 des Baugesetzbuches. Allerdings ist die Idee nicht neu – 1973 wurde auf Druck der Landesregierung bereits ein Sylter Planungsverband eingerichtet, der aber 2001 im Streit wieder auseinanderging.

Die Gemeinden hätten damals gemeinsam einen Flächennutzungsplan aufgestellt, um die bauliche Entwicklung auf Sylt in den Grundzügen abzustimmen, erinnerte Nikolas Häckel. Allerdings sei „die Abstimmung damals nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat“. Gleichwohl habe er „in den vergangenen Wochen viel davon gehört, dass wir uns insular politisch besser abstimmen wollen und sollen, und da wäre ein Planungsverband ein gangbarer Weg“.



Erster Planungsverband 2001 gescheitert





Die Gemeinden könnten bestimmte Planungsaufgaben auf den Planungsverband übertragen, erläuterte Häckel. Der Landschaftszweckverband, in dem alle fünf Sylter Gemeinden vertreten sind, sei ein gutes Beispiel für funktionierende Zusammenarbeit. Anders als ein runder Tisch wäre ein insular besetzter Planungsverband auch gesetzlich legitimiert, etwa bei Großprojekten, beim Dauerwohnen oder bei touristischen Projekten , Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Vorschlag würde die Gemeinde Sylt den anderen Inselgemeinden signalisieren, dass sie an insularem Denken und Handeln interessiert ist.

Kay Abeling (CDU) warf die Frage auf, ob die Aufgabe eines Planungsverbandes nicht an den Landschaftszweckverband übertragen werden könnte. Ein Vorschlag, den dessen Vorsitzender Manfred Uekermann (CDU) sofort ablehnte. „Wenn wir den Landschaftszweckverband kaputt machen wollen, würden wir dort so ein Thema aufnehmen.“ Der erste Versuch eines Planungsverbandes sei nicht ohne Grund gescheitert. „Es gab da so viel Streit, dass er handlungsunfähig war und aufgelöst wurde.“ Uekermanns Vorschlag: „Mach’ da lieber ein eigenes Gremium draus. Vielleicht kann jemand anders den Planungsverband so führen, dass man Einigkeit erzielt.“

Mit einem klaren Ja stimmte Mario Pennino (SWG) für Häckels Antrag. „Nord, Süd oder Mitte – wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen und Aufgabenstellungen und es ist wichtig, dass wir von der Selbstverwaltung miteinander reden.“ Das Land verfolge schon seit 2013 für Sylt das Ziel, den Bestand an Dauerwohnungen zu sichern. „Da müssen wir Lösungen finden, die wir dem Land präsentieren, um das Heft des Handelns weiter in der Hand zu behalten.“

Von einem „sehr begrüßenswerten Vorschlag“ sprach Maria Andresen (Grüne). „Wichtig ist, dass wir wieder auf Augenhöhe reden – nicht nur übereinander, sondern miteinander.“

Oliver Ewald (CDU) erinnerte daran, dass seine Partei bereits vor vier Wochen den Vorschlag gemacht habe, mit den anderen Inselgemeinden über insulare Strukturen zu sprechen. „Aber wir müssen uns im klaren darüber sein: Dann müssen wir auch offen über alles sprechen, auch über Strukturen der Zweckverbände oder der Verwaltung. “

Gerd Nielsen (SPD) warnte davor, die Gespräche mit Strukturdiskussionen zu überfrachten. „Es geht um die großen Projekte auf Sylt, es geht um den Dauerwohnraum. Das Thema Amtsmodell ist für uns durch.“

Ein Planungsverband würde nur ein Teilproblem der Insel lösen, befand Lars Schmidt (Zukunft). „Das Kernproblem liegt darin, dass wir auf politischer Ebene viel zu wenig miteinander reden.“ Schmidt griff den Vorstoß der CDU auf, die alle Gemeindevertreter der Insel in den Wenningstedter Kursaal gerufen hatte. „Das sollte man zweimal im Jahr ohne konkrete Agenda wiederholen, um politisches Vertrauen aufzubauen.“ Wenn man den Fokus nur auf Bauen und Flächennutzungspläne richtet, „knallt es irgendwann wieder.“

Hicham Lemssiah (Insulaner) riet dazu, mit dem Anstoß für ein insulares Gespräch noch zu warten. „Wir haben vor vier Wochen beim Thema Dauerwohnraum eine Entscheidung getroffen, die alles andere als insular war.“ Wegen der damit verursachten großen Verletzungen würden die anderen Gemeinden ein Gesprächsangebot der Gemeinde Sylt jetzt ablehnen.

Bei der Abstimmung votierten neun Hauptausschussmitglieder für Häckels Antrag, Lemssiah enthielt sich. Nun soll der Bürgermeister gemeinsam mit Bürgervorsteher Peter Schnittgard das Gespräch mit den anderen Inselgemeinden suchen und die Chancen für einen Planungsverband ausloten.