Neuer Präsident für den Surfclub

Markus Mager tritt nach rund zehn Jahren zurück / Alexander Schmidt neuer Präsident des Surf Club Sylt

Westerland | Der Surfclub Sylt (SCS) hat jetzt einen neuen Präsidenten. Auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung Mitte Februar wählten die Mitglieder einstimmig Alexander Schmidt zu ihrem neuen Vorsitzenden, wie der ehemalige Präsident, Markus Mager, jetzt mitteilte. Zahlreiche Interessierte waren demnach in das Clubhaus des Vereins gekommen, das „bis auf den letzten Platz gefüllt“ war. Grund dafür war unter anderen, dass schon im Voraus bekannt war, dass der bisherige Präsident, Markus Mager, nach rund zehn Jahren seinen Rücktritt erklärt hatte. Ebenfalls waren viele Jugendmitglieder vertreten, die sich konstruktiv einbrachten.

Alexander Schmidt hatte sich bereits in der Bauphase des Clubhauses handwerklich stark eingebracht und möchte die Arbeit nun mit ebenso viel Enthusiasmus und guter Laune im SCS weiterzuführen. „Das was bislang erschaffen und geleistet wurde ist großartig und der unermüdlichen ehrenamtlichen Arbeit unserer Mitglieder und dem ’alten’ Vorstand zu verdanken. Für dieses Jahr wird der Fokus auf der Jugendarbeit und einer intensiveren Nutzung des Clubhauses liegen“, sagte Alex Schmidt im Anschluss an die Wahl. Neben dem Präsidenten waren auf der Sitzung noch weitere Vorstandsposten neu besetzt worden. Alle Posten des Vorstandes wurden einstimmig gewählt. Der neu amtierende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender ist Alexander Schmidt, zweite Vorsitzende Claudia Niehues. Zum ersten Organisationsbeauftragten wurde Ole Todzi sowie Steffen Bayerlein zum zweiten Organisationsbeauftragten gewählt. Zu ersten Jugendbeauftragten wurde Nina Schönau bestimmt sowie Leif Bennewitz zum zweiten Jugendbeauftragten. Kassenwartin ist Tina Dörge; Beisitzer sind Markus Mager, Tim Surtmann und Max Schulz.

„Der Surf Club Sylt bedankt sich ganz herzlich bei allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung und tolle Arbeit“, teilte der ehemalige Präsident – und jetzt Beisitzer – Markus Mager mit.

Mit der Wahl des neuen Vorstandes ändert sich ab sofort auch die Postanschrift des SCS. Ein Briefkasten wurde am Clubhaus angebracht und die Adresse lautet: Surf Club Sylt e.V. Brandenburger Straße 17 25980 Sylt / Westerland. Nach wie vor ist der Surf Club auch per Mail unter info@surfclubsylt.de erreichbar.