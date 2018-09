Sylter Handynetz : Neuer Mast für besseren Mobilfunk

Dreißig Meter hoher Antennenturm am Morsumer Kurpark soll alten 15 Meter hohen Turm ersetzen

von Ralf Henningsen

17. September 2018, 17:50 Uhr

Der Inselosten bekommt einen neuen Funkmast: Am Morsumer Kurgarten plant die Deutsche Funkturm Gesellschaft einen 30 Meter hohen Antennenturm. Er soll einen 15 Meter hohen Turm ersetzen, der ein Stück weiter nördlich steht. Der Ortsbeirat hat der Erhöhung bereits zugestimmt.

Eine lückenlose Mobilfunkversorgung auf Sylt ist kein einfaches Unterfangen. Die drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica dürfen ihre Basisstationen aus Rücksicht auf Natur- und Landschaftsschutz nicht überall aufstellen, doch die Kunden erwarten auch hinter den Dünen ein funktionierendes Netz.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Mobilfunkstrahlung nicht über die Landesgrenze hinaus nach Dänemark reichen darf. Im Grenzgebiet dürfen auch die LTE-Frequenzen im 800-MHz-Bereich nicht genutzt werden.

Allein die Deutsche Telekom betreibt auf Sylt rund zwei Dutzend Antennenstandorte, bei Vodafone und Telefónica dürften es kaum weniger sein. Einige Standorte – wie der auffällige gelbe Funkmast auf dem Rantumer Parkplatz Sansibar – werden von allen drei Netzbetreibern gemeinsam genutzt.

Der neue Morsumer Funkmast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm Gesellschaft (DFMG) soll mit Antennen für das Telekom-Netz ausgestattet werden und die Funkstandards GSM, UMTS, LTE1800 und später auch LTE2600 bedienen. Handykunden im Sylter Osten erhoffen sich insbesondere für Archsum eine bessere Mobilfunkversorgung.

Der Morsumer Ortsbeirat hat am 1. August schon einer Erhöhung des Funkmastes von 15 auf 30 Meter zugestimmt. Ursprünglich sollte der neue Mast am nördlichen Ende des Kurparks neben dem vorhandenen Turm entstehen und der alte Turm abgebaut werden, sobald der neue in Betrieb gegangen ist. Aufgrund der Bodenverhältnisse hat die Funkturmgesellschaft nun aber einen neuen Standort ins Auge gefasst, 53 Meter weiter südlich, an der nordöstlichen Grenze des Behelfsparkplatzes.

Am Donnerstag müssen die Gemeindevertreter über den neuen Standort beraten, damit das Kommunale Liegenschaftsmanagement die Verträge mit der DFMG ändern kann. Allein baurechtlich hätten die Gemeindevertreter keinen großen Einfluss auf das Bauprojekt im Ortsteil Morsum. Allerdings ist die Gemeinde auch Eigentümer des Kurparks und kann frei darüber entscheiden, wem sie ihr Grundstück verpachtet.