Banken auf Sylt : Neuer Geldautomat nur unter Reet

Ortsbeirat stimmt für Nospa-Terminal am Kreisel, jedoch mit Auflagen zur Gestaltung und nur bei Erhalt des Standorts Friesensaal.

von Pierre Boom

15. Juli 2019, 18:36 Uhr

Keitum | „Im Prinzip ja, aber ...“ – so lautet die Entscheidung des Ortsbeirats zum Wunsch der Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa), auf dem Parkplatz West am Kreisel die Möglichkeit zu schaffen, um dort einen Geldautomaten aufzustellen. Jedoch wurde das positive Votum erst nach längerer Diskussion und auch nur mit knapper Mehrheit von vier Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme bei drei Enthaltungen gefällt.

Überhaupt nicht anfreunden konnten sich die Kommunalpolitiker des Kapitänsdorfes allerdings mit den Plänen der Nospa, auf dem insbesondere durch Touristen stark frequentierten Parkplatz am Ortseingang einen solitär stehenden Pavillon in roter Signalfarbe sowie mit Werbeslogans des Kreditinstituts aufzustellen.

Daran konnten auch unterschiedliche Gestaltungsvorschläge nichts ändern, welche Ulrich Wierzbinski, der zuständige Nospa-Bereichsdirektor aus Schleswig, auf der Sitzung des Ortsbeirats am vergangenen Donnerstag präsentierte. Als einzig gewünschte Option schlussendlich beschlossen wurde eine Art Ein- oder Anbau an das bereits vorhandene Toilettenhäuschen (siehe Foto) auf dem Parkplatz. Dabei soll dessen bauliche Gestaltung aufgenommen werden – also ebenfalls rot verklinkert und natürlich mit Reetdach.

Ausdrücklich nicht gewollt ist jegliche Lösung ähnlich den Containern, in denen von März 2008 bis Mitte Juli 2011 schon einmal die SB-Filiale der Nospa am westlichen Ortseingang untergebracht war. Auch aus dem Grund, dass dadurch zumindest ein Stellplatz für Kraftfahrzeuge verloren ginge.

Ulrich Wierzbinski sicherte dem Ortsbeirat ein weitreichendes Entgegenkommen zu und unterstrich in seinen Erläuterungen die Wichtigkeit des Standortes für die Nospa. Keitum und die Insel Sylt überhaupt hätten, im Unterschied zu anderen Regionen beispielsweise auf dem Festland, einen überdurchschnittlich hohen Bargeldbedarf – sowohl abhebend wie auch einzahlend.

Allerdings würde das Terminal im Foyer des Friesensaals nicht so stark frequentiert wie ursprünglich erhofft: „Wir haben dort leider so gut wie keine Einzahlungen“, beklagte der Nospa-Bereichsleiter. „Offensichtlich fahren Geschäftsleute aus dem Inselosten doch lieber bis nach Westerland anstatt den Service in Keitum zu nutzen.“ Wierzbinski machte auch kein Hehl daraus, dass die Nospa bei der Wahl des Standortes am Kreisel außer den Geschäftskunden vor allem Inselurlauber im Blick habe, die dort ihre Autos abstellen, um dann im Kapitänsdorf shoppen oder essen zu gehen.

Die Keitumer Kommunalpolitiker verbanden ihre Zustimmung zu den Nospa-Plänen für den Ortseingang allerdings über die Gestaltung hinaus mit zwei grundsätzlichen Bedingungen. Erstens soll der Standort im Friesensaal parallel und langfristig erhalten bleiben. Zweitens soll keine verstärkte Konkurrenz zur ebenfalls in Keitum ansässigen Sylter Bank entstehen. Deshalb forderte die Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver, es müsse unbedingt Gespräche der beiden Bankhäuser untereinander geben.

Zumindest mit dem Ergebnis, am Parkplatz auch auf die Geldautomaten der Sylter Bank hinzuweisen oder – besser noch – dort eine kombinierte Terminalanlage beider Kreditinstitute aufzustellen. Ähnliches gebe es in Kooperationen von Nospa und VR-Banken zum Beispiel bereits im Flensburger Stadtteil Tarup oder in Treia im Kreis Schleswig.