Sylter Kommunalpolitik : Neuer Bürgermeister wird erst im März gewählt

Zum 1. Mai 2021 muss der Chefsessel im Westerländer Rathaus besetzt werden - der Amtsinhaber steht zur Wiederwahl.

von Ralf Henningsen

05. Februar 2020, 15:06 Uhr

Westerland | Der Gemeindewahlausschuss hat den Termin für die Bürgermeisterwahl festgelegt: Am 7. März 2021 werden die Bürger an die Urnen schreiten. Damit liegt der Wahltermin deutlich später als beim letzten Mal vor fünf Jahren. Falls wieder eine Stichwahl nötig sein wird, findet sie am 28. März 2021 statt.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren waren zwei Wahlgänge nötig, bis Nikolas Häckel als Gewinner feststand: Die Wahl fand am 14. Dezember 2014 statt, die Stichwahl am 11. Januar 2015.

Die erste Sitzung des Gemeindewahlausschusses fand am Montag unter der Leitung der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin Gabriele Gotthard statt, der Leiterin des Ordnungsamtes. Gemeindewahlleiter ist eigentlich Nikolas Häckel, doch der 45-Jährige hatte bereits im Dezember angekündigt, dass er sich wieder zur Wahl stellen will und für das zur Neutralität verpflichtete Amt daher nicht in Frage kommt. Nun wird die Gemeindevertretung am 20. Februar entscheiden, wer die Position des Gemeindewahlleiters übernimmt.

Die Verwaltung hatte mehrere mögliche Termine für die Bürgermeisterwahl vorgeschlagen: Den 25. Oktober, den 1. November 2020, den 7. März und den 14. März 2021.

„Wir neigen zum 7. März 2021, um mehr Zeit für neue Kandidaten zu haben“, erklärte Gerd Nielsen, der die SPD im Gemeindewahlausschuss vertritt. Damit würde auch eine „Hängepartie“ zwischen dem jetzigen Amtsinhaber und einem Nachfolger zeitlich eingegrenzt, falls Häckel nicht wiedergewählt wird.

Sönke Hansen sprach sich für die Sylter Wählergemeinschaft für einen frühen Wahltermin aus, damit die Mitarbeiter der Inselverwaltung möglichst bald Klarheit haben, wer ihr Chef wird und ob es vielleicht wieder eine Umorganisation der Abteilungen gibt. Manfred Uekermann (CDU) ging es vor allem um eine hohe Wahlbeteiligung – zum Wahltermin sollten möglichst viele Einwohner zuhause und nicht verreist sein; daher kämen sowohl der November als auch der März in Betracht. Birgitt Kirsch (Grüne) legte zudem Wert darauf, dass die Sylter Bürger genug Zeit haben, sich mit den Kandidaten auseinander zu setzen und votierte daher für einen März-Termin.

Bei der Abstimmung sprachen sich sieben Ausschussmitglieder für den 7. März 2021 aus, zwei waren dagegen. Beim Stichwahltermin war sich der Ausschuss einig: Alle stimmten für den 28. März 2021.

Weil 55 Tage vor der Wahl die Kandidaten feststehen müssen, gibt es nun auch einen Schlusstermin zum Einreichen von Wahlvorschlägen. Bis 11. Januar 2021, 18 Uhr, müssen dem Gemeindewahlleiter alle Namen vorliegen. Am 15. Januar entscheidet er über die Zulassung der Wahlvorschläge, ab 25. Januar werden Wahlscheine verschickt und Briefwahlunterlagen ausgegeben. Damit rechtzeitig zum 1. Mai 2021 feststeht, wer künftig auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nimmt.