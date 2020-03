Neuer Bäcker für Archsum

Für den kleinen Laden in der Alten Schule hat sich dank Unterstützung des Archsumer Kulturkreises schnell ein neuer Pächter gefunden

05. März 2020, 17:46 Uhr

Archsum | Archsum darf sich freuen: Denn voraussichtlich weht bereits in zwei Wochen wieder der Duft frischer Brötchen durch den Ort. Rund zehn Jahre lang hatte die Bäckerei Raffelhüschen das kleine Lädchen in der Alten Schule gepachtet, doch im vergangenen Jahr hatte die Bäckerei den Vertrag zum 15. März dieses Jahres gekündigt und bereits Mitte Januar in Archsum den Verkauf eingestellt.

Für das kleine Bäckerlädchen in der Alten Schule hat sich dank des Archsumer Kulturkreises schnell ein neuer Pächter gefunden: Jessens Landbäckerei wird zunächst für ein Jahr den kleinen Ort im Inselosten mit leckeren Backwaren versorgen.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Familie Jessen einen neuen Bäcker für unser Dorf gefunden haben. Es ist schön, fußläufig seine Sonntagsbrötchen zu kaufen und nicht erst mit dem Auto nach Morsum fahren zu müssen“, so Wolfgang Holst, Vorsitzender des Archsumer Kulturkreises. „Wichtig ist nun, dass die Archsumer dort auch ihre Brote und Brötchen kaufen.“ Denn nur, wenn sich die vierte Filiale des 1931 gegründeten Familienbetriebes auch trägt, kann die Filiale in Archsum bleiben, so Holst.

„Wenn wir unseren Bäcker endgültig verlieren würden, ginge auch ein Stück Dorfgefühl verloren“, erklärt der Archsumer. „Im Winter sind wir in Archsum rund 100 Einwohner, da ist es schon schwierig, eine Bäckerei im Ort zu halten“, weiß Holst. „Im Sommer ist das kein Problem, jedoch könnte der Ort unattraktiv für Gäste werden, wenn es in der nahen Umgebung keine frischen Brötchen gibt.“

Um dem neuen Pächter den Schritt nach Achsum etwas schmackhafter zu machen, hat der Archsumer Kulturkreis die Ladeneinrichtung finanziert und die Räume auf eigene Kosten frisch gestrichen.

Geschäftsführer Martin Jessen ist bereits gespannt auf die baldige Eröffnung: „Sobald wir durch die Telekom und unseren Kassenhersteller angeschlossen sind, wollen wir die Türen öffnen, vermutlich wird das innerhalb der nächsten zwei Wochen der Fall sein.“

Von voraussichtlich sieben bis zehn Uhr sollen dann Brötchen, auch belegt, Brote sowie Milch, Eier, Margarine, Wurst und Käse angeboten werden.