Corona-Unterhaltung : Neuer Anlauf für das Sylter Autokino

Lister Bauausschuss berät Mittwoch über einen Spielbetrieb im nächsten Sommer auf dem Gelände der Syltfähre.

von Ralf Henningsen

10. November 2020, 15:53 Uhr

Sylt | Bernd Diehle ist guter Dinge: Wenn der Lister Bauausschuss heute Zustimmung signalisiert, könnte das Sylter Autokino im nächsten Jahr eine Neuauflage erleben. Das Kino-Projekt war in diesem Jahr auf dem Westerländer Parkplatz Oase gestartet, um in der Corona-Zeit infektionsgeschützt für Unterhaltung zu sorgen, musste dann aber nach kurzer Zeit wieder einpacken. In List hofft der Organisator auf mehr Unterstützung.

Am 18. Juli feierte das Autokino in den Westerländer Dünen Premiere. Die Idee von Bernd Diehle und seiner Ehefrau Birgit Osterhage scheiterte dann aber offenbar an Bedenken in den kommunalpolitischen Gremien. Nach nur fünf Vorstellungen war wieder Schluss.

“Wir erhielten damals unglaublich viele positive Reaktionen“, erinnert sich Bernd Diehle. Viele Freunde hätten damals Alternativstandorte vorgeschlagen, unter anderem auch den Parkplatz an der Syltfähre. „Aber ein Standortwechsel war so schnell nicht möglich“, erinnert sich Diehle.

Jetzt unternimmt er einen neuen Anlauf im Inselnorden. Am 11. November (19 Uhr) entscheidet der Lister Bauausschuss über seinen Antrag auf den Spielbetrieb eines Autokinos in der kommenden Sommersaison. Diehle bittet die Gemeinde, im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 14. September das Autokino auf der Abfertigungsfläche der Syltfähre zu genehmigen, und hat seine Pläne mit einem Gesamtkonzept, einem Hygienekonzept, einem Sicherheitskonzept und einem Verkehrskonzept untermauert.

Das Autokino würde seine abendliche Vorstellung starten, sobald der Betrieb der Syltfähre beendet ist. „Die letzte Fähre ist gegen 21 Uhr durch, dann könnten wir um 22 Uhr mit dem Kinobetrieb starten“, sagt Diehle. Für die gastronomische Versorgung der Kinogäste wäre nebenan im Hafen gesorgt. Allerdings ist die Kapazität auf dem Parkplatz begrenzt: Statt 150 Autos auf dem Parkplatz an der Oase in Westerland könnten in List maximal 100 Autos auf das Gelände. Daher plant Diehle auch mit einer etwas kleineren Leinwand als der 16 mal acht Meter großen Projektionsfläche vom letzten Sommer.

Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Röm-Sylt-Linie, hat die Unterstützung der Syltfähre zugesichert, sofern die Gemeinde für das Projekt stimmt. Und Diehle hat diesmal auch die Unterstützung der Profis vom Westerländer Lichtspieltheater. Kinowelt und Autokino sind keine Konkurrenten, sondern ziehen an einem Strang. Beim Kontakt zu den Filmverleihern, beim Onlineverkauf der Tickets und beim Personaleinsatz könnten das Autokino und das stationäre Kino kooperieren – so als wäre der Lister Parkplatz einfach nur „Saal 5“ des Westerländer Kinos. Und wenn „Saal 5“ wegen Sturm und Regen nicht bespielbar ist, könnten die Gäste ins Westerländer Lichtspielhaus ausweichen. „Das wäre eine Win-Win-Situation für beide“, sagt Bernd Diehle. Dass der neue James-Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ auf dem Lister Parkplatz Premiere feiern könnte, glaubt Diehle aber nicht.

Wichtig ist ihm, dass die Gemeinde hinter dem Kino-Projekt steht. „Bis Juni haben wir auch noch genug Zeit, weitere Fragen zu klären“, sagt Diehle, „diesmal geht es nicht alles hopplahopp.“

Der Ärger vom letzten Sommer ist für Bernd Diehle „abgehakt“. An möglichen juristischen Auseinandersetzungen hat er kein Interesse.

Und wenn alles gut geht und Corona dank eines Impfstoffes bis zum Sommer seinen Schrecken verloren hat? Diehle glaubt, dass das Sylter Autokino auch dann noch eine Daseinsberechtigung hat. „Ich habe ein gutes Gefühl.“