Neue Werte

Avatar_shz von Michael Stitz

21. August 2020, 17:16 Uhr

Die Insel ist voll, die Restaurants auch. Ein typisches Bild in der Hochsaison. Doch in diesem besonderen Jahr, dieser sonderbaren Zeit zwischen erzwungenem Verzicht und freiwilliger Rücksichtnahme, werden Restaurantbesuche zu einem Sehnsuchtsereignis. Raus zu gehen, sich mit

Freunden zu treffen, Tischgemeinschaft zu erleben, lässt aufatmen.

Die Zeit der leeren Tische war für die Gastronomen eine wirtschaftliche und mentale Herausforderung, für die Gäste ein herber Verlust an Lebensqualität. Ein Bruch mit dem Gewohnten, dem Erwartbaren, dem „Normalen“. Nichts ist mehr genauso wie es bisher war. Das Selbstverständliche musste neuen Regeln weichen. Und die heißen Abstand, Maske, weniger Plätze, kürzere Verweildauer pro Belegung. Davon gibt es in vielen Restaurants jetzt nicht nur zwei, sondern drei – und doch: „Wir sind sehr zufrieden“, sagen einem viele Restaurantbetreiber. Mehr noch, sie stellen fest, dass die zunächst von manchem als Gängelung empfundenen Regeln eine neue Rhythmik in ihre Abläufe gebracht haben. Eine, die mehr „Ordnung und Ruhe“ befördert hat. Wenn mancher befürchtet hatte, die Gäste würden fordernd, ungeduldig oder gar aggressiv auf all die Einschränkungen und Verordnungen reagieren, die ein Restaurantbesuch aktuell auferlegt, stellt er heute fest, „dass die Gäste enorm geduldig, verständnisvoll und letztlich sehr kooperativ sind“. Anfangs musste noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, „aber wir müssen heute kaum noch jemanden erklären, wie Hygieneregeln funktionieren und dass sie zu befolgen sind“, sagt einer der Sylter Kultwirte, von denen die Insel (zum Glück!) ja einige hat.

Wer sich nicht zu den gastronomischen Hotspots, den „Platzhirschen“, rechnet, freut sich, dass in den angesagten Restaurants längst nicht alle einen Platz bekommen, „davon profitieren wir, die wir immer ein bisschen im Schatten der In-Lokale gestanden haben, aber trotzdem gute Küche, herzliche Gastfreundschaft und ein schönes Ambiente zu bieten haben“.

Bei den Angesagten macht eine andere Erfahrung die Runde. Nämlich wie wohltuend die geordneten Abläufe sind, die Ruhe, die dadurch entsteht - auch wenn viel gearbeitet werden muss, hat man das Gedränge um die Tische, den massiven Ansturm spürbar minimieren können. In Gesprächen mit den Gastronomen kommen plötzlich Gedanken zum Tragen, die der Entdeckung neuer Werte gleich kommt: Es sollen nicht noch mehr Umsatz, noch mehr Plätze und längere Öffnungszeiten die Zukunft bestimmen, sondern Frei- und

Ruhezeiten für die Mitarbeiter, klare Schließzeiten, die auch die ewigen Sitzenbleiber zu akzeptieren haben. Das Weniger ist Mehr wird bei vielen zum Credo. Für uns Gäste kann es auch bedeuten, dass wir unseren Restaurantbesuch gerade in der Hochsaison als entspanntes Erlebnis genießen dürfen...