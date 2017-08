Wenningstedt : Neue Straßen, neue Häuser

vergrößern 1 von 1 Foto: rhe 1 von 1

Im kommenden Jahr rücken in der Gemeinde Wenningstedt-Braderup die Straßenbauer an, doch wo, steht noch nicht so ganz fest. In der Juli-Sitzung hatten die Gemeindevertreter beschlossen, die Straße Am Dorfteich nächstes Jahr in Angriff zu nehmen. Doch nun will der Kreis auch die marode Kreisstraße 120 zwischen Wenningstedt und Braderup sanieren. „Beides gleichzeitig geht nicht“, sagte Bürgermeisterin Katrin Fifeik am Montag in der Gemeindevertretersitzung.

Das ist besonders ärgerlich, weil gestern in einer Anliegerversammlung über den geplanten Straßenbau Am Dorfteich informiert werden sollte. Geplant war, im Frühjahr 2018 an der Kreuzung Hauptstraße/Berthin-Bleeg-Straße zu beginnen und bis Pfingsten 2019 im Norden fertig zu werden. Daran beteiligt sind nicht nur die Straßenbauer, sondern auch die Versorgungsunternehmen EVS und VEN, die neue Wasser- und Gasleitungen ins Erdreich bringen wollen.

Die Kreisstraße 120 soll 2018 mit einer neuen Asphaltdecke ausgestattet werden. Weil die Straße höher werden soll, muss auch der Gehweg angepasst werden, erläuterte Bürgermeisterin Fifeik. Nun müsse überlegt werden, ob beide Maßnahmen fast gleichzeitig stattfinden können. „Es wäre wirklich fatal, wenn wir die Straße Am Dorfteich aufreißen und dann umgeschwenkt wird zur Kreisstraße.“ Katrin Fifeik sah die Priorität bei der Kreisstraße – „um die kämpfen wir fraktionsübergreifend schon seit Jahrzehnten.“ Aber: „Wir werden nicht beide Straßen gleichzeitig in Angriff nehmen können“ – das sei kapazitätsmäßig nicht zu schaffen. Wie es weitergeht, werde in einem Termin mit der Straßenbauverwaltung am 5. September beraten.

Die Pläne der Gemeinde, an der Westerlandstraße auf dem Grundstück der früheren Touristinformation Seniorenwohnungen zu bauen, stießen bei Brigitte Führ auf Kritik. Gemeinsam mit den anderen beiden fraktionslosen Gemeindevertreterinnen Ilka Köchy-Winter und Verena Fitschen hatte sie einen Antrag eingebracht, der stattdessen Seniorenwohnungen am Mittelweg beim Minigolfplatz befürwortet. Am Standort an der Westerlandstraße gäbe es zu viel Lärm und Verkehr, was dem Wunsch nach „ruhigem und qualitativ hochwertigem Wohnen im Alter“ zuwiderlaufe. Außerdem sei das Gebäude an der Westerlandstraße 3 erst vor sechs Jahren umfassend saniert worden, die öffentlichen Toiletten und der Taxistand sollten dort bleiben.

Der Gegenvorschlag kam etwas spät – die Bauleitplanung war schon am 23. Januar 2017 auf den Weg gebracht worden. Der Bebauungsplan Nr. 2 sieht auf dem Gelände „die Errichtung von seniorengerechtem Wohnen sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende kleine Handwerksbetriebe“ vor. Bei der Abstimmung über den Bebauungsplan waren die drei fraktionslosen Gemeindevertreterinnen der neunköpfigen Mehrheit unterlegen.

Der Bauausschuss-Vorsitzende Gerhard Hausen erinnerte, dass es ähnliche Pläne für eine „Seniorenresidenz“ am Mittelweg schon 2005 gegeben habe. Die Wohnungen sollten damals über einen Investor verkauft werden – ein Plan, der damals nicht weiter verfolgt worden sei. „Ein Fehler“, kommentierte Brigitte Führ. „Der Investor hätte damals dieses Seniorenhaus gebaut und dann wäre Wenningstedt sicher auch nicht so verschuldet gewesen wie heute.“ Die Gemeinde brauche „einen Ruhepol für unsere Senioren, und den kann ich mir auf diesem kleinen Grundstück nicht vorstellen.“

Öffentliche Toiletten und ein Taxistand könnten auch in den Neubau an der Westerlandstraße integriert werden, wies Marc Welsch die Kritik zurück. „Wir hatten letztes Jahr eine Klausurtagung, zu der auch die Opposition eingeladen war, wo wir uns über solche Dinge unterhalten und eine Zukunftsvision erarbeitet haben“, erinnerte er. „Da hätten sie teilnehmen können.“ Damit sei sie ihrer Pflicht als Gemeindevertreterin nicht nachgekommen.

Verena Fitschen lenkte das Augenmerk wieder auf die Baupläne: „Wir wollen einfach das schönste, das angenehmste und das komfortabelste für unsere Senioren. „Wir sind nicht gegen den Bau in der Westerlandstraße, wir haben nur gesagt, dass es da oben am Mittelweg schöner ist.“

Schließlich wurde der Antrag der fraktionslosen Gemeindevertreterinnen auf Vorschlag der Bürgermeisterin zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen – einstimmig.

Eine längere Diskussion löste auch das Thema Tourismusabgabe aus, für das Kurdirektor Henning Sieverts Rede und Antwort stand. Beschlossen wurde mit acht Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, zum 1. Januar 2018 eine Tourismusabgabe zu erheben. Abgabepflichtig sind „Personen und Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus wirtschaftliche Vorteile geboten werden.“ Die Details soll der Gemeinderat Ende des Jahres festlegen.

Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für die geplante Neuorganisation des öffentlichen Personennahverkehrs auf Sylt (wir berichteten). Damit würde der ÖPNV für weitere zehn Jahre durch die SVG betrieben. „Wir haben hier ohne öffentliche Finanzierung einen gut funktionierenden ÖPNV, wir haben eine gute Taktung, wir haben die Fahrradmitnahme und wir haben sogar einen Unternehmer, der im Bereich Klimaschutz und Umwelt innovativ ist“, lobte Henning Sieverts. Auch Bürgermeisterin Katrin Fifeik bevorzugte eine Entscheidung für „zehn Jahre Sicherheit“ – „Wir wissen alle von der Bahn, was uns die Ausschreibung gebracht hat.“